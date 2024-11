Statt die offizielle Umleitung zu nutzen, wollte sich ein 78 Jahre alter Autofahrer am Montag an der Baustelle in der Erzhütter Straße vorbeimogeln. Nach Angaben der Polizei missachtete der Senior in der Mühlbergstraße das Durchfahrtsverbot. Aufgrund der Dunkelheit und wegen des mit Laub bedeckten Bodens übersah er, dass auf der Strecke kein Durchkommen ist. Folge: Sein Wagen blieb stecken. Zeugen wurden auf den Wagen aufmerksam und verständigten gegen 19.15 Uhr die Polizei. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 78-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemschnelltest ergab einen Wert von 0,51 Promille. Sein festgefahrenes Auto konnte erst am nächsten Tag bei Tageslicht aus der Baustelle geholt werden.