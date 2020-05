Während eine 39-Jährige im Wald joggte, haben Unbekannte am Montag in der Kaiserslauterer Velmannstraße ihr Auto aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, parkte die Frau zwischen 18.30 und 19 Uhr ihren Wagen am Straßenrand, kurz vor der Schule am Beilstein. Ihre Handtasche ließ sie im Auto zurück. Als sie vom Joggen zurückkam, hatten die Diebe ihren Wagen aufgebrochen. Sie schlugen eine Seitenscheibe ein. Aus dem Auto stahlen sie die Handtasche der 39-Jährigen, eine sogenannte Mundschutzmaske und eine Trinkflasche. Die Diebe erbeuteten Ausweisdokumente, eine Bankkarte und 140 Euro. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, denen Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/3692620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.