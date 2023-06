In Flammen aufgegangen ist ein Wagen am Sonntagnachmittag an der „Klugschen Mühle“ im Karlstal. Wie die Polizei berichtet, war dort eine Frau mit ihrem Auto unterwegs, als plötzlich alle Warnleuchten im Fahrzeugdisplay aufleuchteten und der Motor ihres Nissan Qashqai sich abschaltete. Die 45-Jährige lies das Fahrzeug mit der Restgeschwindigkeit auf einen angrenzenden Schotterparkplatz rollen. Dort sah sie, dass der Motorraum plötzlich brannte. Die Flammen griffen unmittelbar auf den Rest des Fahrzeugs über, sodass der Wagen in kürzester Zeit im Vollbrand stand. Die alarmierte Feuerwehr löschte zwar das Auto, konnte aber das völlige Ausbrennen nicht verhindern. Durch die entstandene Hitze wurde ein weiteres Auto ebenfalls leicht beschädigt. Die Ermittler gehen von einem technischen Defekt aus. Neben der Polizei waren die Feuerwehren der Gemeinden Schopp, Trippstadt und Stelzenberg im Einsatz.