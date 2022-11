Über ein brennendes Auto in Hochspeyer wurden am Dienstag Polizei und Feuerwehr gegen 14.30 Uhr informiert. Zuvor sei der 64-jährige Fahrer des Wagens auf der Hauptstraße unterwegs gewesen, als ein Passant ihn auf Rauch im Bereich des Motorraums aufmerksam gemacht habe, heißt es im Polizeibericht. Der 64-Jährige habe daraufhin angehalten und sofort das Fahrzeug verlassen. Danach seien Flammen aus dem Motorraum geschlagen. Die Feuerwehr habe den Brand aber zügig löschen können. Die Ursache für das Feuer dürfte ein technischer Defekt gewesen sein, schätzen die Beamten. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Fahrer blieb unverletzt.