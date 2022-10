Am Freitagmorgen entdeckte ein Zeuge gegen 5.30 Uhr zwischen Kollweiler und Reichenbach-Steegen auf der Zufahrtsstraße zum Jettenbacher Steinbruch einen auf dem Dach liegenden VW Jetta und informierte die Polizei. Vom Fahrer des Unfallfahrzeugs war weit und breit nichts zu sehen. Die Spuren deuteten darauf hin, dass der Wagen in Richtung Schwedelbach unterwegs war, als er von der Fahrbahn abkam, berichtet die Polizei. Er fuhr noch etwa 150 Meter auf der Grünfläche neben der Straße und kollidierte mit einem Leitpfosten sowie einem Naturstein-Findling. Dadurch wurde der Pkw offenbar zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo er „kopfüber“ auf der Gegenfahrspur liegen blieb – etwa 20 Meter von der Einmündung zur L372 entfernt. Der Halter des Fahrzeugs konnte ermittelt werden. Er gab an, den Wagen nicht gefahren zu haben. Das Auto sei in der Nacht gestohlen worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0631 3692250.