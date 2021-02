Du hast auch keine Lust, die Einkäufe aus dem Auto ins Haus zu tragen und keine Zeit oder eben keine Gelegenheit, ins Fitnessstudio zu gehen? Dann nutze die Zeit doch sinnvoll und verbinde es mit ein paar gezielten Bewegungsübungen.

Zuhause ankommen, aussteigen und Kofferraum öffnen. Schon kannst Du Deine erste Übung starten. Nutze Deinen Kofferraum, um Liegestütze zu machen. Geübte können auch den Boden oder zunächst die Getränkekiste nutzen. Mach zu Beginn und zum Schluss deines Ausladens ein paar Liegestütze und versuche dich bei jedem Einkauf zu steigern.

Ergibt sich die Möglichkeit, zwei gleich schwere Lebensmittel in die Hände zu nehmen, dann kannst Du Deine Schultern und Deinen Bizeps in Bewegung bringen.

Nimm dazu einfach je eine Packung/Flasche/Konserve/ ... in die Hände und versuche, mit verschiedenen Lebensmitteln verschiedene Übungen vorm Reintragen auszuführen.

1. Seitheben

Du stehst, die Beine schulterbreit und mit leicht gebeugten Knien, der Rücken gerade, die Arme hängen nach unten. Bei leicht gebeugten Ellenbogen hältst Du in jeder Hand ein Lebensmittel.

Beim Einatmen die Lebensmittel bis in Schulterhöhe zur Seite heben, am Ende der Anstrengung ausatmen.

2. Bizepscurls

Du stehst, die Beine schulterbreit und mit leicht gebeugten Knien, der Rücken gerade, die Arme hängen nach unten und sind leicht nach innen gedreht.

Beim Einatmen den Arm beugen und das Handgelenk während der Aufwärtsbewegung nach außen drehen, bevor der Unterarm die Horizontale erreicht; die Beugung unter Hebung der Ellenbogen beenden und am Ende der Bewegung ausatmen.

3. Trizepstraining

Hast Du nur ein gut greifbares Lebensmittel zur Hand, dann kannst Du Deinen Trizeps bewegen. Stehend hältst Du einen Arm mit dem Lebensmittel senkrecht nach oben.

Beim Einatmen den Arm langsam beugen und das Lebensmittel hinter den Nacken führen. Den Arm wieder strecken und am Ende der Bewegung ausatmen.

4. Schulterübung

Hast Du lediglich eine volle Einkaufstüte, dann kannst Du auch Deine Schultern trainieren.

Du stehst mit leicht gegrätschten Beinen, der Rücken gerade, die Bauchmuskeln sind angespannt. Nun fasst Du mit beiden Händen Deine Einkaufstüte. Die Tüte liegt auf Deinen Oberschenkeln, die Arme sind gestreckt.

Beim Einatmen die Tüte auf Augenhöhe heben, die Arme danach wieder behutsam nach unten sinken lassen, am Ende der Bewegung ausatmen.

Du entscheidest selbst, wie viele Übungen und Wiederholungen Du schaffst.

Bewegungstipps

Wie lässt sich Bewegung in den Alltag integrieren, möglichst so, dass es auch noch Spaß macht? Jennifer Höning und Arice Sapountsis, die Bewegungsmanagerinnen der Initiative Land in Bewegung (land-in-bewegung.rlp.de), zuständig für die Stadt beziehungsweise den Kreis Kaiserslautern, geben dazu in der RHEINPFALZ Tipps.