Günter Albert will es noch einmal wissen. Trotz der Corona-Krise und obwohl er im Dezember bereits seinen 60. Geburtstag gefeiert hat, investiert er in diesen Wochen noch einmal kräftig in sein Autohaus an der Kaiserstraße im Stadtteil Einsiedlerhof. „Bis April dieses Jahres wird eine sechsstellige Summe in das Haus und die Werkstatt fließen,“ schätzt der Meister des Kraftfahrzeug-Handwerks.

Albert ist sicher, dass durch die stattliche Investition sein Unternehmen und die insgesamt fünf damit verbundenen Arbeitsplätze „fit für das nächste Auto-Jahrzehnt“