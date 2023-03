Auf der Landstraße von Otterberg nach Baalborn hat eine 36-jährige Frau am Mittwochmorgen die Kontrolle über ihr Auto verloren und einen Unfall gebaut. Vermutlich fuhr sie mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam, berichtet die Polizei. Der Wagen geriet ins Schleudern, kam nach links von der Straße ab und überschlug sich in der Böschung. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Am Auto entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe.