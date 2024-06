In der Königstraße am Pfaffgelände ist ein Auto am Sonntagmorgen von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Der Fahrer ist laut Angaben der Polizei leicht verletzt.

Das Fahrzeug krachte kurz vor 10 Uhr bei der Tankstelle in die kleine Ampel vor der Bahnunterführung, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Der Fahrer wurde leicht verletzt ins Westpfalz-Klinikum eingeliefert, teilt die Polizei auf Nachfrage mit.

Ein weiteres Auto war nicht beteiligt. Warum es auf der geraden Strecke zu dem Unfall kam, ist laut Polizei derzeit noch nicht bekannt.