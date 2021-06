Knapp zwei Stunden lang war am Dienstag die B270 gesperrt. Grund war ein Unfall. Eine 24-Jährige war am Morgen mit ihrem Wagen auf der B270 Richtung Pirmasens unterwegs, als sie in Höhe Walzweiher aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Auto überschlug sich und blieb mitten auf der Fahrbahn auf dem Dach liegen. Die Fahrerin wurde verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehren Schopp und Krickenbach waren vor Ort.