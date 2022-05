„Ich war überrascht und hab mich gefreut“, so Georg Manolikakes (42), Professor für organische Chemie an der Technischen Universität Kaiserslautern, über seine Auszeichnung für eine individuelle und herausragende Lehre, die ihm das Land Rheinland-Pfalz verliehen hat.

Glückwünsche von Kollegen und der Fachschaft Chemie hat er gerne entgegengenommen. Der mit 10.000 Euro dotierte Lehrpreis soll der Verbesserung der Lehre zugutekommen.

In einer Zeit, in der die Pandemie keine Präsenzveranstaltungen an der Uni erlaubte, ist Manolikakes beim Vermitteln von Wissen neue Wege gegangen. Geholfen hat ihm dabei, dass er bereits vor Corona über den Einsatz von digitalen Formaten nachgedacht hat. Die Umstellung auf digitale Lehre im Sommersemester 2020, der Anfang des Bewertungszeitraums für den Lehrpreis, traf ihn folglich nicht ganz unvorbereitet. Für seine Vorlesungen und Übungen hat er sich etwas einfallen lassen.

„Beispielsweise macht es das Lernen und das Lehren flexibler, wenn ich Vorlesungen aufzeichne und sie meinen Studierenden im Nachgang zur Präsenzveranstaltung dauerhaft zur Verfügung stelle.“ Übungen haben in der Chemie eine wichtige Rolle. „Sie vertiefen die Kenntnis chemischer Reaktionen und ihre zugrundeliegenden Reaktionsmechanismen.“ Übungen hat der Professor in die webbasierte Lernplattform OpenOLAT verlegt. Am Ende jeder Übung gab es eine eingebaute Feedbackschleife. Nach jedem Themenblock bot Manolikakes zusätzlich eine virtuelle Sprechstunde an.

Über zwei Semester haben seine Studierenden vier Lehrveranstaltungen bewertet. Über die Fachschaft Chemie haben sie ihren Professor für den Preis vorgeschlagen. Für Manolikakes, der seit 2017 an der TU lehrt und forscht, ist es nicht die erste Auszeichnung seiner Arbeit. Von einer Mehrarbeit zur Vorbereitung digitaler Vorlesungen und Übungen will er nichts wissen. „Als Professor habe ich keine Vorgaben für Arbeitszeit und Urlaub.“ Und fügt hinzu: „Als Professoren arbeiten wir deutlich mehr als ein durchschnittlicher Arbeitnehmer.“

Manolikakes, der griechische Wurzeln hat, in München aufgewachsen ist und an der dortigen Ludwig-Maximilians-Universität Chemie studiert und promoviert hat, fühlt sich in Kaiserslautern wohl. „Es ist eine eher kleine und überschaubare Universität mit Vor- und Nachteilen.“ Sorgen bereitet ihm die Ungewissheit, wie es mit dem Chemiegebäude weitergehen soll. „Kommt ein Neubau oder nicht?“ Er habe noch 25 Jahre vor sich. Wie seine Studenten, die jetzt im fünften Semester ihre erste Präsenzvorlesung hören, freut auch er sich über den persönlichen Kontakt und über die Gesichter aus nächster Nähe. Beibehalten will er seine digitalen Übungen.