Die Junge Kantorei St. Maria Kaiserslautern wurde mit dem Kinderchorland-Preis Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. Bei 14 Bewerbungen hat sie den ersten Platz für vorbildliche Kinderchorarbeit geholt. Als Kriterien standen Werte wie Vielfalt, Partizipation und Gemeinschaft im Vordergrund. Bis Ende Mai konnten sich Kinderchöre aus Rheinland-Pfalz bewerben.

Im Rahmen des Programms Kinderchorland – in jedem Ort ein Kinderchor – schickt die Deutsche Chorjugend (DCJ) zusammen mit dem Chorverband der Pfalz und der Chorverband Rheinland-Pfalz den „Sing-Bus“ durchs Land. Mit an Bord ist auch der Kinderchorland-Preis.

Die Junge Kantorei St. Maria Kaiserslautern unter der Leitung von Maximilian Rajczyk hatte die Jury am meisten beeindruckt. Die nachhaltigen Strukturen durch aufeinander aufbauende Chorgruppen werden durch das Herzblut ergänzt, das in jeder Probe spürbar ist, wie die Pressestelle von „Kirchen in KL“ mitteilt. Ziel sei es, Kindern die Freude am Singen zu vermitteln, die durch die Stimme – „das ureigenstes und das natürlichste Instrument des Menschen“ – erfahrbar werde. Aufgrund von zusätzlicher intensiver Vernetzung, aktiver Nachwuchsarbeit und eines sehr durchdachten pädagogischen Konzepts lebt die Junge Kantorei St. Maria Kaiserslautern Kinderchorarbeit auf allen Ebenen. Als Gewinnerchor bekommt der Chor die Möglichkeit, beim Vernetzungs- und Fachtreffen am 28. August aufzutreten oder eine offene Probe zu halten und erhält die mit 1500 Euro dotierte Auszeichnung.

In einem ersten Austausch bei der Preisverkündung konnten die Gewinnerchöre persönliche Eindrücke aus der Pandemie anbringen und Ideen für das Netzwerk einbringen.