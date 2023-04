Die Wahlhelfer und -helferinnen bei der OB-Wahl im Februar warten immer noch auf ihre Entschädigung für ihre ehrenamtliche Tätigkeit. In den nächsten Tagen soll das Geld jedoch überweisen werden, informiert die Stadt auf Nachfrage.

Ein Bürger, der beim Wahltermin am 12. Februar sowie auch bei der Stichwahl am 27. Februar als Wahlhelfer im Einsatz war, beklagte sich, dass die Stadtverwaltung „trotz wiederholter Zusagen“ und „nach mehrmaligen Nachfragen“ das sogenannte Erfrischungsgeld immer noch nicht ausbezahlt habe. „So frustriert die Stadt ihre Wahlhelfer“, meint er.

Tatsächlich dauere es im Schnitt „sechs bis acht Wochen, je nachdem, wie viele Wahlhelfer im Einsatz waren“, teilt die Pressesprecherin der Stadt auf Nachfrage mit. Die Gründe dafür seien vor allem in diesem Jahr mehrschichtig: „Vor der Auszahlung des Erfrischungsgeldes müssen durch die Mitarbeitenden der Wahldienststelle für alle eingesetzten Wahlhelferinnen und Wahlhelfer die Bankverbindungen in der Finanzsoftware abgeglichen und notwendige Änderungen angestoßen werden“, laute das allgemeine Prozedere.

Bei der jetzigen Wahl „kam zum ersten Mal die Fusion der beiden Sparkassen für die Auszahlung zum Tragen, so dass von unserer Finanzabteilung vielzählige Bankverbindungen neu eingegeben werden mussten“, sei erschwerend hinzugekommen. Danach müssten dies die Beschäftigten der Wahldienststelle nochmals für die Auszahlungsdatei abgleichen und entsprechende Vermerke anbringen. „Zudem waren die vorgenannten Arbeiten zwischen der Haupt- und der Stichwahl nicht möglich, so dass die Arbeiten in der Woche nach der Stichwahl angegangen wurden.“

Für einen Einsatz als Wahlhelfer werden diese jeweils mit 25 Euro Erfrischungsgeld pro Tag entschädigt, diese Summe sei unabhängig von einer Position im Wahlvorstand für alle Ehrenamtlichen gleich. Wer also an beiden Wahlsonntagen tätig war, bekommt 50 Euro überwiesen. „Die Auszahlung erfolgt in den nächsten Tagen, dann hat das Warten ein Ende“, verspricht die Stadtverwaltung.

Die Aufwandsentschädigung variiert stark je nach Art der Wahl und Bundesland. Bei Bundestagswahlen erstattet der Bund 25 Euro, Kommunen können die Summe jedoch aufstocken; so zahlte Berlin beispielsweise bei der vergangenen Wahl 240 Euro.