Derzeit wird der Fragebogen zum Thema „Sicherheit in Kaiserslautern“, der Ende Oktober vergangenen Jahres an 3.100 zufällig ausgewählte Bürger verschickt wurde, ausgewertet. „Die Rücklaufquote war sehr zufriedenstellend“, bilanzieren Bürgermeisterin Beate Kimmel und Polizeipräsident Michael Denne, Vorsitzende der Initiative Sicheres Kaiserslautern (SiKa), die die Befragung angeregt hatte. Rund 37 Prozent der Befragten hätten ihre Meinung zu Sauberkeit und Sicherheit in der Stadt mitgeteilt und die ausgefüllten Bögen zurückgesandt. Unter der Leitung von Tanja Dannwolf werten Wissenschaftler sowie Studierende des Fachbereich Sozialwissenschaften der Technischen Universität Kaiserslautern derzeit die über 1.100 beantworteten Rücksendungen aus. Mit den Ergebnissen sei im Frühsommer zu rechnen.