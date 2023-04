Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Wochenende kommen für die TSG Kaiserslautern einige Fahrkilometer zusammen. Am Samstag (18 Uhr) steht das Spiel beim SV Schott Jena an, und am Sonntag (15 Uhr) geht’s zum derzeitigen Tabellenführer TTC SR Hohenstein-Ernstthal.

Beide Partien sind im Videokanal twitch live zu sehen. „Wir werden alle Auswärtsspiele übertragen“, erklärt der für die erste Mannschaft verantwortliche Bijan Kalhorifar,