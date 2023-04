Vor dem Zweitliga-Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern am Samstag (Anpfiff: 20.30 Uhr, Fritz-Walter-Stadion) gegen den Hamburger SV geht die Polizei nach eigenen Angaben davon aus, dass die Verkehrsbeeinträchtigungen „in einem angemessenen Rahmen“ bleiben. Das Heimspiel ist ausverkauft, es werden knapp 50.000 Besucher erwartet. Die Polizei rät davon ab, rund ums Stadion nach Parkplätzen zu suchen und empfiehlt, den „Park & Ride“-Parkplatz Schweinsdell an der Autobahnabfahrt Kaiserslautern-Ost zu nutzen. Auch vom Gelände der Uni werden Busse zum Stadion pendeln. Infos dazu stehen auf den Homepages der Stadtwerke und des FCK.

Für die An- und Abreise über die Autobahn ist die Baustellensituation auf der A6 zu beachten. Die geplante Vollsperrung wird verschoben: In Fahrtrichtung Mannheim stehen nur zwei (geteilte) Spuren zur Verfügung, das heißt im Auffahrtbereich KL-Centrum sogar nur eine Spur. Das kann zu Verzögerungen bei der Auf- und Abfahrt führen, vermutet die Polizei. Eine Übersicht zu den Baustellen im Stadtgebiet bietet die Stadt Kaiserslautern im Internet unter geoportal.kaiserslautern.de/baustellen/ an. Über die Baustellen auf den Anfahrtstrecken kann man sich im „Mobilitätsatlas“ des Landesbetriebs Mobilität unter lbm.rlp.de/de informieren. Infos zum Zugverkehr finden sich unter www.s-bahn-rheinneckar.de/fahrplan/sonderverkehr.