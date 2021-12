Drei Wochen waren angehende Tischler aus der Meisterschule des Handwerks zum Austausch in der französischen Partnerstadt Kaiserslauterns, in St. Quentin. Dort haben die Schüler nicht nur neue Arbeitsweisen kennengelernt.

„Da alle Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln unserer Schüler eingehalten wurden, hatte das Coronavirus keine Chance“, stellt Matthias Schmitt, der zuständige Lehrer im Nachgang zufrieden fest. So konnten die Schüler in der Partnerschule auch in Pandemiezeiten einige neue Arbeitsweisen kennenlernen. Ein Beistelltisch, der als Resonanzkörper für das Smartphone fungieren soll, wurde unter Einbindung neuer Ideen gefertigt. Zudem beteiligten sich mit der Holzbildhauerei, der Marketerie, der Drechslerei und der Polsterei auch anderen Abteilungen der Partnerschule in St. Quentin an dem gemeinsamen Werkstück.

Die jungen französischen Tischler werden im Januar zu einem Rückaustausch in Kaiserslautern und an der Meisterschule erwartet. Die Planungen laufen schon länger. „Hoffentlich kann der Austausch stattfinden“, sagt Schmitt mit Blick auf die Pandemielage. Die Schüler beider Schulen, sowohl hier in Kaiserslautern als auch aus St. Quentin wünschen es sich jedenfalls, hat Schmitt in Erfahrung gebracht.