„Lichtbotschaften“ stehen im Mittelpunkt des Gesprächs am Dienstag, 7. Dezember, 18 Uhr, im Museum Pfalzgalerie mit Kuratorin Annette Reich. Es geht um ein Bild der Japanischen Künstlerin Leiko Ikemura in der neuen Sonderausstellung.

„Der Horizont ist zwar wie eine Linie zu sehen, aber es gibt sie nicht. Und doch ist sie in der Tat die schönste Linie“, sagt die international bedeutende japanische Malerin und Plastikerin Leiko Ikemura, die zwischen ostasiatischer und abendländischer Kultur vermittelt. In diesem Sinne versteht sie sich als Grenzgängerin.

„Scoop“, 2000/01 in Öl auf Jute gemalt, heißt ihr Gemälde, das sich im Bestand des Museums befindet und derzeit in der Sonderausstellung „Finale – Director’s Cut“ zu sehen ist. Zwei mädchenhafte Wesen, dicht beieinander, schweben hinter einem Lichtband in einem dunklen, nicht näher bezeichneten, grenzenlosen Raum, quasi im Schutze der Nacht. An- und Abwesenheit manifestieren sich auf eine faszinierende, poetische Art und Weise in der das Überirdische auslotenden Malerei. Für das Ausstellungsgespräch gilt die 2G-Regel.