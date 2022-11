Alle drei Jahre lobt der Bund Deutscher Architektinnen und Architekten (BDA) Landesverband Rheinland-Pfalz die besten Bauten im Land aus. Die Einreichungen und Preise zeigt ein e Ausstellung in der TU-Architekturgalerie.

Die Besucherschar bei der Eröffnung am Dienstagabend war bunt gemischt. Vor allem kamen Studierende, einige Professoren und wenige Bürger der Stadt. Denn für die Vergabe 2021 wurde erstmals ein BDA-Studienpreis berücksichtigt. Die Besucher verteilten sich zwischen einem Wald aus deckenhohen Holzrahmen, in denen bebilderte und getextete Banner über die Einreichungen und Ergebnisse informierten.

Darunter sind Bauten aus Kaiserslautern und Umgebung. So landete die Sanierung des Gemeinderaumes Lutherkirche des Büros Bayer & Uhrig in der Sparte „Engere Wahl“. Unter „Weitere Einreichungen“ fanden sich das Gästehaus Diemerstein der TU, eine E-Bike-Station, das Gebäude des Kundenservices des Betriebshofs Stadtbildpflege, das Smallhouse IV auf dem TU-Gelände und der Anbau eines Privathauses.

40 Bewerbungen

Insgesamt bewarben sich 40 Architekten, deren Bauten im ganzen Bundesland verteilt stehen, um den traditionellen BDA-Preis. Das Ergebnis: drei Auszeichnungen: vier Anerkennungen und fünf Arbeiten in der engeren Wahl. Der Rest ist ohne Erwähnung ebenfalls ausgestellt.

Am neuen Studienpreis nahmen 33 Nachwuchsarchitekten mit ihren Entwürfen teil. Vier bekamen eine Auszeichnung, darunter zwei von der hiesigen TU: Pascal Richter entwarf die Autobahnkapelle „Steine der Ruhe“, einen „liturgischen Ort der Stille“ in einem Waldstück an der A6-Ausfahrt Mehlingen. TU-Studentin Jessica Meyer stellte eine Umnutzung des abrissgefährdeten Kirchengebäudes von St. Mauritius (von 1956) in Saarbrücken vor.

Tiny Haus und Kulturhalle

Das Trio Yasin Roßbach, Florian Rapport und Andreas Kispal erhielt eine Anerkennung. Sie hatten sich ein leicht auf- und abbaubares Tiny Haus nur aus Holz und Spezialbeton ausgedacht. Die Architekturgalerie wurde für sie zur Plattform, ihren Entwurf von den Anfängen an bis in kleinste Details zu erläutern. Ein solcher Vortrag stand auch Michael Schanné und Philipp Wendel des Lauterer AV1 Architekten-Büros zu. Sie erhielten eine Auszeichnung für die 2020 errichtete Kulturhalle Schaidt in Wörth.

Info

Architekturgalerie der TU Kaiserslautern, Rosenstraße 2, geöffnet bis 17. Dezember samstags von 11 bis 14 Uhr und nach Absprache montags bis donnerstags (9-13 Uhr) unter Telefon 0631 310717-14 oder E-Mail kontakt@bda-rlp.de. Kostenfreie Kataloge zu den preisgekrönten Bauten und Publikationen des BDA liegen aus.