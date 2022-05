„Kriegsgräberstätten in Rheinland-Pfalz“ heißt die Wanderausstellung im Rathaus, die Innenminister Roger Lewentz am Sonntag eröffnete. Vor 77 Jahren endete der Zweite Weltkrieg, am 8. Mai 1945 schwiegen in Europa die Waffen und der Kontinent wurde von einer nationalsozialistischen Schreckensherrschaft befreit. Angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine erlangen die Kriegsgräber traurige Aktualität, sagte Lewentz. Es sei wichtig, die Stätten als Orte der Mahnung zu betrachten.

Die Wanderausstellung dokumentiert auf über 20 Rollups die Geschichte der Kriegsgräber. Roswitha Kaiser von der Direktion Landesdenkmalpflege betonte die Notwendigkeit einer differenzierten Annäherung an dieses Thema, besonders junge Menschen möchte die Ausstellung sensibilisieren. Dargelegt wird, welche Opfergruppen in Rheinland-Pfalz beerdigt sind, welche Gestaltungen der Kriegsgräber prägend sind, von wem sie gepflegt werden und wie sie von der Denkmalpflege eingeordnet werden.