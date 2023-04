Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Not macht erfinderisch.“ Das passt einmal mehr zum tollen Werkschauspaziergang der Fachschaft Architektur der Lauterer TU. Wo eigentlich eine Schau in der Architekturgalerie in der Rosenstraße geplant war, kann man jetzt wunderbar an der frischen Luft der Pirmasenserstraße herumspazieren und sich in Schaufenstern von Cafés, Buchhandlungen, Gebraucht-CD-Läden oder gar ehedem berühmten Lauterer Imbissen anschauen, was angehenden Architekten so einfällt. Eine prima Abwechslung zu Zeiten vermehrter Stubenhockerei.

Im RHEINPFALZ-Gespräch mit der sympathischen Gruppe um Katharina Diehl zeigten sich gar gesellschaftliche Ansätze, welche in das Projekt einfließen. Bezüglich