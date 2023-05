Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Acht Künstler unter einem Dach – das gibt es in der Dorfmitte des Stadtteils Erfenbach. Dort, wo einst Landwirt Schermer in Ställen, Scheunen und Wohnräumen seinen Betrieb und seine Familie beherbergte, heißt es heute unter anderem „Kunst am Gleis“. In der Vorstellungsserie der Künstler geht es diesmal um die „CompArt“ des Fotografen Helge Ebling.

Helge Ebling, ein sogenannter Ureinwohner Erfenbachs, gehört zu jenen, die von Anbeginn der Neubelebung jenes Anwesens dabei sind, die mit Ideen und Taten aktiv alle