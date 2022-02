Einst dienten sie Schuhmachern in Erfenbach als Hilfsmittel zum Anfertigen von Schuhen. Doch das liegt weit über 100 Jahre zurück. Wie man Leisten aus Buchenholz nach so langer Zeit wieder zu neuem Leben erweckt, zeigt die Ausstellung „Schuster bleib bei deinen Leisten“. Sie wurde am Freitag in der Fruchthalle eröffnet.

Passend zur Fasnachtszeit, die in diesen Tagen eher ein Schattendasein fristet, verleihen die zu kleinen Kunstwerken kreativ und fantasievoll gestalteten Leisten dem Erdgeschoss ein farbenfrohes Bild. Was haben sich die Künstler des Künstlerhauses in Erfenbach, einem Teilprojekt des „Schermer Hofs“, dazu nicht alles einfallen lassen.

Leisten fantasievoll gestaltet

Aus den Holzleisten haben sie Rennautos und Eisenbahnwaggons gezaubert, Partyschuhe, die mit goldener Maske und blauem Federschmuck an Karneval in Venedig erinnern. Mal mit roter Farbe, Mullbinde und Spritze, mal mit zerbrochenen Leisten, haben sie bildlich Leistenbrüche thematisiert. Helge Ebling beispielsweise hat einen Leisten mit zahlreichen kleinen Elektroteilchen eines Computers zu einem „comBooter“ verwandelt, Hans-Peter Frey Leisten mit Hörnern, Flügeln und Geäst zu wahren „Cheruben“ erkoren. Dieter Weyersmüller dienten die Leisten mit farbigen Darstellungen der Dorfkirchen und der Natur um Erfenbach gar als Leinwand.

Paul-Peter Götz, dem Initiator der Ausstellung und des Künstlerhauses, ist es zu verdanken, dass das Schuhmacherhandwerk, das in Erfenbach einst goldenen Boden hatte, nicht in Vergessenheit geraten ist.

„Gutes Beispiel für Upcycling“

Einen historischen Abriss über die Bedeutung von Leisten im Schuhmacherhandwerk gab die Kunsthistorikerin Claudia Groß. Sie bescheinigte der Ausstellung ein gutes Beispiel für Upcycling zu sein. Leisten, der Seele der Schuhe, einem kleinen Stück Holz, verleihe die Ausstellung einen großen Auftritt, so Groß vor großem Publikum. Die Ausstellung ist noch bis 6. März zu sehen.