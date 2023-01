„L’équilibre éphémère“ lautet der Titel der Ausstellung in der Kaiserslauterer Fruchthalle mit Arbeiten von Stefano Cattaneo, Marie Gouil und Julia Bornefeld. Eröffnet wird sie am Samstag, 28. Januar, um 18 Uhr. Britta Buhlmann übernimmt die Einführung.

„Kunst muss Bilder und Ideen transportieren. Dabei geht es insbesondere um eine Kritik an der Ethik der Menschen“, beschreibt Cattaneo seine Inspiration und Auffassung von Kunst. „Seit 25 Jahren bewege ich mich in meinen Werken dabei in einem Raum, in dem Verschwundenes und Verborgenes wiederzufinden ist, das in der heutigen schnelllebigen, oft oberflächlichen Zeit nicht im Vordergrund steht, das aber wert ist, nicht vergessen zu werden.“ Cattaneo wurde 1961 in Verona (Italien) geboren. Von 1982 bis 1986 studierte er an der Accademia di Belle Arti in Venedig. Der mehrfach ausgezeichnete Künstler zeigte seine Werke in Einzel- und Gruppenausstellungen innerhalb Deutschlands und Europas. Seit 2009 lebt er in Kaiserslautern.

„Ich muss nichts Neues erfinden. Die Dinge sind da und gut, wie sie sind“, sagt die Lauterer Grafikerin und Malerin Marie Gouil über ihre Arbeiten. „Ein altes, weißes Unterkleid, ein Slip, verstaubte Sägespuren in Holz. Ich möchte die Dinge verstehen. Ich möchte ihre Wahrheit und ihr Gegenteil. Ihren Körper und ihre Spur. Ihr Geheimnis und ihre Offenlegung. Und wieder von vorne anfangen. Nach Druckexperimenten konserviere ich die farbgetränkten Textilien in Plastiktüten. Einige Woche später entstehen salzähnliche Kristalle oder auch Schimmel auf der Klöppelspitze. Verwandlung auf Zeit.“ Gouil wurde 1987 in Sarcelles, Frankreich, geboren. Sie lebt und arbeitet als freischaffende Künstlerin und Kunstpädagoginin der Pfalz. Sie studierte an der Université Panthéon-Sorbonne in Paris, an der Kunstakademie Mannheim der Universität Koblenz-Landau. Fundstücke und Materialien dienen ihr als Ausgangspunkt für vielfältige künstlerische Transformationen. Frottage, Druckgrafik, Fixierung im Objekt rekontextualisieren das Vergangene und den untersuchten Raum spurenhaft ins Hier und Jetzt. Sie ist Mitglied in mehreren Künstlervereinigungen und erhielt 2022 den Lions Club Lutra Art Award „für herausragende künstlerische Arbeit in der Region“.

Wahrnehmung und Wiedererkennung

„Es hat den Anschein, als würden die Bilder und Objekte von Julia Bornefeld im Unbestimmten bleiben“, beschreibt Kurt Nievers die Wirkung ihrer Werke. In Wirklichkeit handele es sich aber nicht um eine Art Wahrnehmungstrübung, als wäre der Gegenstand des Kunstwerkes nur ungenau zu erkennen, sondern um eine Wahrnehmungsbestimmtheit, die nicht an die gegenständliche Wiedererkennung gebunden bleibe. „Die Nichtidentifizierbarkeit der dargestellten Gegenstände hat nicht nur zur Folge, dass sie unscharf bleiben. Sie entwickeln vielmehr die ,Schärfe’ einer visionären Wahrnehmung, die sich von bloßer Wirklichkeitsidentifizierung abhebt.“ Die multimediale Künstlerin Bornefeld, 1963 in Kiel geboren, lebt und arbeitet in Berlin und Bruneck. Sie studierte Malerei an der Fachhochschule für Gestaltung in Kiel und absolvierte ein Gaststudium an der Accademia delle Belle Arti di Venezia sowie an der Akademija Likovna Umjetnost, Ljubljana. Ihre Werke wurden mehrfach ausgezeichnet und finden sich in internationalen Galerien und Museen sowie Sammlungen.

Die Ausstellung ist bis Samstag, 18. März während der Öffnungszeiten zu sehen. Diese sind Montag, Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr, Mittwoch von 9 bis 16 Uhr und Freitag von 9 bis 13 Uhr.