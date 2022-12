„Bunte Sammelausstellung“ ist der Titel der aktuellen Schau im alternativen Kaiserslauterer Kulturtreff AmWebEnd. Also bunte Blumenbildchen und krude Selbstfindungspinseleien? Weit gefehlt.

Treffliche Fotografie und meist gekonnte Malerei bestimmen größtenteils die Ausstellung. Am gut besuchten Eröffnungsabend gab es dazu zackigen Ragtime Jazz und Pop oder Liedermacherstücke gleich von zwei Musikern.

Magisch wirken die afrikanisch inspirierten Großformate der seit Langem in Lautern lebenden Amerikanerin Mae Bentley. Verfremdete und farbstarke Porträts vermögen das Publikum förmlich in sich hinein zu ziehen. Basierend auf gelungenen Aktzeichnungen zeigt Petra Neumahr stimmungsvolle und spannungsreiche Szenen.

Farbstark und belebend

Heinz Lamm ist mit fotografischen Musikerporträts in klassischem Schwarz-Weiß vertreten. Diese zeigen bekannte Sänger oder Gitarristen in unüblichen, zurückgezogenen Posen. Farbstark und stelenförmig sind die Bilder von Ursula Ave Maria. Durchaus belebend und in positivem Sinne bewegend. Rita und Manfred Bringenberg überzeugen mit impressionistischen Landschaftsbildern oder abstrakten und homogenen Farbkompositionen.

Weiterhin umfasst die beachtliche Schau schlichte Zeichnungen, ins leicht Dekorative reichende Rot-Gold-Zusammenstellungen oder tiefe Fotografien, die durch geschickte Verbindungen von Mensch, Landschaft und Himmel bestechen. Letztere von Lena Karch.

Dazu historischer Ragtime

Und während man all dies auf sich wirken lassen konnte, haute Brian Jefferies anständig in die Tasten und belebte den Abend mit historischen Ragtime-Nummern. Dabei wechselte er sich mit Hans Nauerz ab, der per Gitarre und Gesang die 1960er- oder 1970er Jahre erstehen ließ. Mit gefühlvollen Balladen oder bekannten Liedermacherstücken. So fehlte letztlich nur noch ein rauchiges Bar-Ambiente oder ein melancholisch stimmender Blick über eine romantische Bucht.

Info

Die große Sammelausstellung im Club AmWebEnd, Richard-Wagner-Straße 55, ist donnerstags von 19.30 bis 22 Uhr zu sehen.