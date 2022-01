„Schuster bleib bei deinen Leisten.“ Eine Redewendung aus vergangenen Tagen, die in unserem Sprachgebrauch im übertragenden Sinn nach wie vor Bedeutung hat. Gemeint ist: Urteile nicht über etwas, von dem du keine Ahnung hast. Auf den Schuster gemünzt: Bleib bei deinem Modell aus Holz oder sonstigem Material, das zur Fertigung deiner Schuhe gehört. Bleib bei deinen Leisten.

Um Leisten handelt es sich, wenn am kommenden Freitag, 4. Februar, 17.30 Uhr, im Erdgeschoss der Fruchthalle eine Ausstellung eröffnet wird, die einen Einblick in die Blütezeit des Schuhmacherhandwerks gibt. Leisten aus einst in Erfenbach ansässigen Schuhmachereien sind es, die Paul-Peter Götz für diesen Zweck zur Verfügung gestellt hat.

Bis zu zehn Schuster habe es in der Vergangenheit in Erfenbach gegeben, verweist Götz auf den historischen Hintergrund der Aktion. In der Erfenbacher Chronik gehe die erste Erwähnung eines Schuhmachers auf das Jahr 1800 zurück. An der Geschichte seines Heimatortes interessiert, hat der Werbefachmann und derzeit geschäftsführende Ortsvorsteher von Erfenbach an Leisten zusammengetragen, was die Vergangenheit ihm überlassen hat. Aus Werkstattauflösungen hat er jede Menge Schuhleisten vor ihrer Entsorgung bewahrt.

Aus dem Grafikgewerbe stammend und der Kunst verbunden, kam Götz die Idee, die Leisten von Künstlern bemalen zu lassen. Bei den Kreativen des Künstlerhauses in Erfenbach, rannte er mit seiner Idee offene Türen ein. So wurden die Holzleisten nicht nur farbig und künstlerisch gestaltet. Manche Leisten wurden mit kreativen Ideen zu fantasievollen Objekten und Skulpturen weiterentwickelt: Zu einfallsreichen und extravaganten Kreationen, die bereits das Schaufenster der ehemaligen Schuhmacherei Jakob Werth in der Siegelbacher Straße 96 geschmückt haben. Zu diesem Zweck wurden die Räume von Elsbeth Werth, der Urenkelin des Schuhmachers, zur Verfügung gestellt. Die Galerie „Alte Schuhmacherei Jakob Werth“ sei jetzt eine Außenstelle des Erfenbacher Künstlerhauses, sagt Götz und freut sich darüber.