Mit dem Motto „Schulkinder schenken in der Corona-Krise Lichtblicke – sie malen Lustiges und machen Mut“ ist im unteren Foyer des Pfalztheaters eine Galerie mit Gemälden von Kindern aus 23 Grundschulen in Kaiserslautern und Trippstadt aufgebaut. „Ausstellungseröffnung“ war am Samstagabend vor der Operetten-Premiere von „Die lustige Witwe“.

Jürgen Bohnert, Gründer des Vereins „Lichtblick 2000“, hatte die Aktion vor über einem Jahr angeregt und den Schulen dafür 90 mal 70 Zentimeter große Leinwände übergeben. Mit Motiven wie Engelchen, die über bunten Häusern schweben, oder einem Dutzend offener Hände, die für Trost und Gelassenheit stehen, wurden sie an ihn zurückgegeben. Bohnert war so begeistert von dem Ergebnis, dass er aus den Gemälden nicht nur ein Buch gemacht hat, er hat auch die Ausstellung organisiert.

„Wir wollen dasselbe wie der Verein Lichtblick, das passt zusammen“, hob Tanja Hermann vom Interimsdirektorium des Pfalztheaters bei der Eröffnung hervor. Als Vertreter der Schulaufsichtsbehörde sprach ADD-Präsident Thomas Linnertz von einer wertvollen Aktion für die Kinder, die durch Home-Schooling und Vereinzelung sehr stark betroffen gewesen waren. Die Kinder seien sicher sehr stolz, ihre Werke öffentlich ausgestellt und in einem Buch zu sehen. Nach der Ausstellung im Pfalztheater sollen die Gemälde an Alten- und Pflegeheime sowie das Westpfalz-Klinikum übergeben werden.