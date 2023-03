„Jumping Jack in K-Town“ heißt die neue Sonderausstellung im Stadtmuseum Kaiserslautern, die am Samstag, 18. März, um 11 eröffnet wird. Zu sehen sind Hampelmänner aus der Sammlung von Michael Geib.

Versprochen wird eine Schau, die für Schmunzeln sorgt: Denn ab kommenden Samstag tummeln sich drei Monate lang Hampelmänner in allen Variationen im Stadtmuseum (Theodor-Zink-Museum/Wadgasserhof). Mehr als 300 Einzelstücke hat der bekannte Kaiserslauterer Künstler, Musiker, Erzähler und Museumsgestalter Michael Geib über mehrere Jahrzehnte zusammengetragen, die nun in der Ausstellung „Jumping Jack in K-Town“ zu erleben sind.

Zur Eröffnung am 18. März soll es „bunt, schräg und bezaubernd zugehen“, kündigt die Stadtverwaltung an. Nach der Begrüßung durch den Direktor des Referats Kultur, Christoph Dammann, und Sara Brück vom Stadtmuseum wird Kurator und Sammler Michael Geib Kurzweiliges erzählen. Musikalisch gestaltet wird die Vernissage von Alexandra Maas am Akkordeon.

Was baumelt denn da?

Auch die Ausstellung selbst sei kurios und zappelig: Zu den Exponaten gehören demnach wertvolle Unikate, die neben fröhlichem Kinderspielzeug baumeln, historische Exemplare neben neuesten Kreationen, Kitsch neben Kunsthandwerk. Manche Hampelmänner sind Massenware, andere Raritäten oder gar Einzelstücke. Auch Hampelfrauen und Hampeltiere sollen zu erleben sein.

Die ungewöhnliche wie umfangreiche Sammlung kann dann bis 18. Juni während der Öffnungszeiten des Stadtmuseums besucht werden. Diese sind mittwochs bis freitags von 10 bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr.