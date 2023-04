Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Lauterer Fruchthalle wird am kommenden Samstag eine Ausstellung mit Werken der hiesigen Kunstschaffenden Anja Klos und Pan Stein eröffnet. Zur Vernissage der Schau „Interplay“ am Samstag, 18 Uhr, steuert der frühere Grafikexperte der Pfalzgalerie, Heinz Höfchen, die Einführung bei.

Von Anja Klos sind Fotoarbeiten zu sehen. Ihr geht es darum, bekannte Gegenstände neu zu sehen und in ihnen versteckte Motive sichtbar zu machen. Zusammen mit Stefano Cassaneo gestaltete