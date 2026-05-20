Das diesjährige Motto des Kultursommers Rheinland-Pfalz lautet „Die Goldenen Zwanziger“ und greift damit „einen spannenden Bezug“ zur Kulturgeschichte Deutschlands auf.

An jene Epoche erinnert neben zwei weiteren Schwerpunkten speziell die Ausstellung „Dragonfly“ in der GEDOK-Galerie. Gezeigt wird Malerei, Keramik und Fotografie.

„Die Goldenen Zwanziger“ währten gerade mal fünf Jahre von 1924 bis zur Weltwirtschaftskrise 1929. Und doch bedeuten sie eine der interessantesten Epochen der deutschen Kulturgeschichte. Mittendrin in jenen Nachkriegsjahren, die von Aufbruchsstimmung und Wirtschaftsaufschwung gekennzeichnet sind und für eine „Blütezeit“ der deutschen Kunst, Kultur und Wissenschaft, wie etwa Kabarett und Jazz, Expressionismus und die Neue Sachlichkeit hervorbrachten. 1926, also mittendrin in jenen Jahren, gründete Ida Dehmel (1870-1942) die „Gemeinschaft deutscher und österreichischer Künstlerinnen und Kunstfreundinnen“ (GEDOK). Dehmel wollte nicht nur für die Rechte von Frauen sorgen, sondern förderte speziell Künstlerinnen aller Sparten mit dem Netzwerkverband GEDOK.

Hommage an Ida Dehmel

Anlässlich dessen 100-jährigen Bestehens, stellt Judith Boy von ihr gemalte Porträts „als Hommage“ aus. Es lohnt darin mehr zu lesen als ein Abbild. Dehmel erscheint mit dunkelgetönter Haut aus „karmesinroten Pigmenten, gemischt mit grober Feuerkohle“, so die Malerin – weil sich Dehmel selbst als dunkle Frau bezeichnet habe. „Sie könnte mit ihrer Lebensenergie, Stärke und Großzügigkeit fast eine Farbige sein. Ich jedoch möchte ihr dunkles Funkeln darstellen, ihre Aura, ihre Magie angesichts schwieriger Zeit. Denn sie war Jüdin.“

Boy zeigt sie im Spannungsfeld familiärer Konstellation: die Nähe zu Mutter und Schwester, die Bedrohung durch Vater und Gatte und dann sie selbst im Vordergrund mit geliebtem Kopfschmuck. Neben dem Schwerpunkt GEDOK-Gründung verweist die Ausstellung auch auf das unglaubliche Überdauern jener fünf Jahre, die heute als „Golden“ gefeiert werden. Es spiegelt sich im Farbspektrum bevorzugt abstrakter Bild wieder: golden-gelb-orange, dabei lichte, leichte Figuren und Formen zwischen Lebenslust und psychedelischer Gemengelage.

Inszenierte Doppeldeutigkeiten

Was Aufbruch, Aufschwung und Freiheiten ausmachte, ist in den Fotografien abzulesen: Aldo Meserendino zeigt Straßenszenen, spontane Momente in meist leuchtenden Farben, Menschen mit sich und an ihrem Ort vertraut. Michaela Sadlowski dagegen formt dreidimensionale Objekte aus Porzellan und Ton. Sie inszeniert Doppeldeutigkeiten, beispielsweise mit dem Motto „Unersättlich!“ So auch der Bezug zur Ausstellung. Denn in den Arbeiten der Stuttgarterin, zu denen auch inszenierte Fotografie gehört, findet sich eher der abstrakte Begriff von frei und befreit wieder, die Aufklärung einerseits, der Eigensinn andererseits. Womit der dritte Schwerpunkt dieser Ausstellung in den Fokus rückt: Der Titel „Dragonfly“. Das meint so ziemlich alles, was Libellen ausmacht und sich in den Exponaten konkret oder abstrakt wiederfindet: Natürlich die anatomische Darstellung als Artefakt mit dem Pinsel. Andeutungsweise der Bewegungsdrang flirrender Flügel. Natürlich die farbliche Lesart schimmernd-irisierender Farbtöne. Im übertragenen Sinn alles, was leicht und leise daherkommt, was schillert wie Paradiesvögel. Und symbolisch als Mut, Stärke und Weisheit in allem, was Kreativität zu Höhenflügen bewegt.

Fazit: In dieser Ausstellung kann jeder Besucher einen eigenen Bezug zu den Goldenen Zwanzigern und zu Libellen finden. Einfach nur verweilen und entdecken, bis sich die Geschichten lesen lassen.

Die Ausstellung

Die Ausstellung Dragonfly ist bis zum 6. Juni im Erdgeschoss der Mall K in Lautern jeweils donnerstags und freitags von 15 bis 18 und samstags von 12 bis 16 Uhr zu sehen.

