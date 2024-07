Erika Klos aus Kaiserslautern stellt in der Galerie „Seconds Concept Cultur“, Bahnhofstraße 13a. in Freinsheim unter dem Titel „Cuba Libre“ aus. Die Vernissage ist am Samstag, 6. Juli, um 18 Uhr und wird umrahmt von südamerikanischen Klängen des Trompeters Dirceu Graz. Die Künstlerin zeigt erstmals Zeichnungen und Skizzen eines Aufenthaltes in Kuba im Jahr 2000. Reduziert auf wenige Konturen gelingt Klose der starke Ausdruck emotionaler Spontaneität. Ob auf Blättern vorgefertigter Grundierungen oder tagesaktueller Zeitungsseiten, passieren die gezeichneten Notizen aus dem Moment heraus, in dem Klos durch die Straßen von Havanna flaniert, in Straßencafés sitzt oder hinter Bühnenbilder Theaterszenen beobachtet. Tief versunken in ihr kreatives Tun, wundert sich die heute 88-Jährige, wie schadlos sie diese traumhaft schöne Reise erlebt und ihre Kunst bereichern konnte. Und so bedeutet der Titel „Cuba Libre“ auch das Erzählen von der Leichtigkeit und Gastfreundschaft einer fremden Stadt.