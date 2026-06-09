Zur geplanten Sanierung des Lauterer Rathauses haben sich bayerische Studenten Gedanken gemacht. Ihre Modelle werden jetzt ausgestellt.

Im oberen Foyer des Kaiserslauterer Rathauses steht eine Ausstellung unter dem Motto „Brutale Aufsteiger“ vor der Tür: Gezeigt werden die ideenreichen Modelle von Studenten und Studentinnen der Technischen Universität München, die sich bei einem Semesterprojekt unter dem Titel „Einfach (um)bauen“ mit der geplanten Rathaussanierung beschäftigt haben. Bei der Vernissage wird Florian Nagler das Thema näher erläutern.

Der Architekt ist seit 2010 Professor für „Entwerfen und Konstruieren“ an der TU München. Bekannt ist er vor allem durch seine Forschung „Einfach Bauen“, die einen wichtigen Beitrag zu klimafreundlichem und ressourcenschonendem Bauen leistet. Daraus entwickelte sich auch das Konzept des Gebäudetyps E (das E steht für einfach oder experimentell). Das Konzept verfolgt das Ziel, Planen und Bauen durch reduzierte Standards und konstruktive Einfachheit nachhaltiger zu gestalten.

Auch den Denkmalschutz mitbetrachtet

Die Sanierung des 1968 eingeweihten Rathauses bietet die Möglichkeit, gleichzeitig über weitere Transformationen nachzudenken: Wie sollte die Stadtverwaltung zukünftig arbeiten? Welche Anforderungen der Bürger muss das Hochhaus erfüllen? Die Modernisierung wird so zum Modellprojekt für den denkmalgerechten Umbau komplexer Verwaltungsbauten. Die Münchener Studenten haben Architektur und technische Gebäudeausrüstung integriert betrachtet, auch unter Beachtung des Denkmalschutzes, und dabei vorhandene Potenziale gesucht sowie innovative Lösungen erarbeitet.

Termin

Vernissage zur Ausstellung „Brutaler Aufsteiger“ am Freitag, 12. Juni, 14 Uhr mit Baudezernent Manuel Steinbrenner; die Exponate im oberen Foyer des Rathauses können bis Mittwoch, 8. Juli, zu den Öffnungszeiten besichtigt werden.

