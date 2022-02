Wo mit dem Kulturzentrum Kammgarn und der Hochschule Kaiserslautern heute Kultur und Wissenschaft zu Hause sind, liefen in der Kammgarn-Spinnerei ab 1857 über knapp 125 Jahre die Maschinen der lange Zeit größten Fabrik der Stadt. Die Ausstellung „Am wollenen Faden“ im Stadtmuseum erinnert daran.

Die Sonderausstellung biete die Gelegenheit, ein besonders interessantes Kapitel der Stadtgeschichte näher kennenzulernen, sagte Bürgermeisterin Beate Kimmel bei der Eröffnung am Samstag. Sie dankte den Bürgerinnen und Bürgern, die durch Leihgaben, Erinnerungsstücke und persönliche Geschichten ein Stück Erinnerung lebendig hielten. Auch das Kulturzentrum habe Exponate zur Verfügung gestellt.

Es gehe nicht darum, in Verklärung der früheren Größe der örtlichen Industrie nachzutrauern, sondern vor allem darum, aus der faszinierenden Geschichte eines Erfolgsunternehmens Mut und Optimismus für die Zukunft der Stadt zu schöpfen, betonte Kimmel. Nach der Schließung der Industrieproduktion seien auf dem Gelände in Zusammenarbeit von Politik und Bürgerschaft zwei Leuchtturmprojekte entstanden.

Das Alltagsleben der damaligen Beschäftigten sichtbar gemacht

Dank des Einsatzes aus der Bevölkerung sei es auch gelungen, mit der Fassade des ehemaligen Lagergebäudes ein Schmuckstück der hiesigen Industriearchitektur zu erhalten. Mit der Einweihung eines der modernsten Forschungs- und Hochschulgebäudes des Landes würden bald Kompetenzen weiterleben und Ideen aufkommen. Mit der Ausstellung werde auch das Alltagsleben der Beschäftigten sichtbar, hob die Bürgermeisterin hervor. Sie hoffe, dass dies zum Respekt vor der Arbeitsleistung vieler Tausender Menschen, ein Großteil davon Frauen, beitragen möge.

Wie groß das Thema Kammgarnspinnerei tatsächlich ist, habe man erst im Laufe der Vorbereitungen erkannt, schilderte Museumsleiter Bernd Klesmann. Er dankte den Bürgern, die mit Momentaufnahmen dem Betrachter den Blick in die Produktion und auch auf das am Ende des Zweiten Weltkriegs nahezu zerstörte Fabrikgelände ermöglichten.

„Das Getöse überschreit den menschlichen Laut“

Einblick in die Arbeit der Fabrikarbeiter gab die Ko-Kuratorin des Stadtmuseums, Simone Holt, mit einem Auszug aus einer Erzählung der Autorin Karoline Kriechbaum, die Anfang der 30er Jahre selbst in der Kammgarnspinnerei gearbeitet hatte. „Unter ihm stampfen die Kolben, hämmern Motoren, kreisen Spulen und Spindeln, das Getöse überschreit den menschlichen Laut …“ heißt es dort.

Anders als die ersten Besucher der Ausstellung, die von Michael Halberstadt und Albert Koch mit Country Songs von Johnny Cash unterhalten wurden, durften die Arbeiter der Kammgarn beim Schuften höchstwahrscheinlich keine Musik hören. Maria DosSantos, die dort vom August 1966 „bis zum Schluss“ an der „Plätte“ gearbeitet hatte, erwähnte jedenfalls nichts davon. Die Portugiesin war damals für die Arbeit in der Fremde angeworben worden. Freunde hatten sie am Samstag mit zur Ausstellung genommen. Die fand sie zwar interessant, aber auch „Erinnerung, mehr nicht“.

Info

Die Ausstellung „Am wollenen Faden: Die Kammgarnspinnerei Kaiserslautern 1857-1981“ ist bis zum 27. April im Stadtmuseum in der Steinstraße 48 zu sehen.