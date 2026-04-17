Wer einen Arzttermin braucht, wartet mitunter lange. Auch weil Personal knapp ist. Ausländische Ärzte könnten Teil der Lösung sein. Doch so einfach ist das nicht.

Ziad Jomah lebt seit August 2022 in Deutschland. Er stammt aus Syrien, hat dort Medizin studiert. Die Anerkennung seines Abschlusses ist – wie bei so vielen ausländischen Ärzten – langwierig und voller Unsicherheiten. Wie die meisten seiner Kollegen kam Jomah mit dem Abschluss in der Tasche und erster Berufserfahrung als Augenarzt nicht als Asylbewerber, sondern gezielt mit einem speziellen Visum nach Kaiserslautern, um zu arbeiten. Dieses wird zur Anerkennung von ausländischen Berufs- und Studienabschlüssen – in der Regel für bis zu 24 Monate – ausgestellt. Eine Verlängerung ist möglich. An das Visum ist der Nachweis gebunden, dass die ausländischen Ärzte die Dauer ihres Aufenthalts selbst finanzieren können. Rund 1000 Euro pro Monat müssen sie auf einem Sperrkonto hinterlegen, berichtet Jomah. Seine Fachsprachenprüfung, die in der Regel Voraussetzung für eine Berufserlaubnis in Deutschland ist, hat er schon vor einiger Zeit bestanden. Auch die Kenntnisprüfung hat er erfolgreich abgeschlossen, die Approbation erhalten. Doch immer wieder sei da der Druck gewesen, eine Stelle zu finden, das finanzielle Überleben zu sichern – auch um nicht wieder nach Syrien zurückkehren zu müssen. Er hospitierte zunächst in der Praxis von Mete Soytürk, ist dort nun angestellt. „Ich will hier arbeiten. Ich fühle mich hier wohl, die Menschen sind nett und freundlich“, sagt Jomah. „Eigentlich würde ich gerne in Kaiserslautern bleiben.“

Er steckt in der Weiterbildung zum Augenarzt, die in Deutschland fünf Jahre dauert, die Zeiten aus dem Ausland werden in Rheinland-Pfalz aber nicht anerkannt, erzählt Jomah. „In anderen Bundesländern teilweise aber schon“, sagt er. Das sei ungerecht und koste ihn mehr Zeit als nötig. Mitte Juli wird er nun nach Aachen ziehen, dort habe er eine Stelle bekommen und hofft, die Facharztweiterbildung wenigstens ein Jahr verkürzen zu können.

Während Anerkennung in einer Küche gearbeitet

Nour Ashmeh hat ganz ähnliches erlebt, seit sie vor rund eineinhalb Jahren nach Kaiserslautern kam. Auch die junge Frau sieht ihre berufliche Zukunft als Augenärztin in Deutschland. „Ich will arbeiten, ich will etwas tun“, sagt sie. Aber da sei auch immer die Angst und die Verunsicherung, eines Tages doch abgeschoben zu werden, sagt sie. Denn die Aufenthaltserlaubnis sei daran gekoppelt, dass sie arbeite und ihren Lebensunterhalt selbst verdiene. „Ich möchte das auch. Aber es ist schwer, eine passende Stelle in einer Arztpraxis oder in einem Krankenhaus zu finden“, berichtet sie. Viele Ärzte aus Drittstaaten arbeiten daher während ihrer Anerkennung nicht als Mediziner, sondern als Lagerarbeiter, als Verkäufer im Supermarkt oder wie Fadi Mikhael früher in der Küche eines Restaurants – obwohl Ärztenachwuchs gesucht und gebraucht wird.

„Ich habe mich in vielen Krankenhäusern beworben, aber sie haben alle Einstellungsstopp“, erzählt Mikhael. Daher sei er froh, dass er, wie Ashmeh, in der Praxis von Mete Soytürk als Anerkennungsassistent arbeiten könne. Denn beide haben bislang nur eine Berufserlaubnis. Die Kenntnisprüfung und damit die Approbation fehlen ihnen noch. „Seit 1. August 2024 dürfen ausländische Ärzte auch ohne Approbation in Praxen arbeiten, das hat die Situation stark verbessert“, sagt Soytürk, seit mehr als 30 Jahren niedergelassener Augenarzt. Er bot zuvor bereits Hospitationen an, doch so könnten sie viel mehr Aufgaben übernehmen und ihn entlasten. Umgekehrt lernten sie deutlich mehr.

Jonas Fröhlich, Vorsitzender der Ärztlichen Kreisvereinigung Kaiserslautern, bestätigt, dass die Ärzte aus Drittstaaten nun „im Rahmen eines Anstellungsverhältnisses und unter ständiger fachlicher Aufsicht durch eine Fachärztin beziehungsweise einen Facharzt in der Praxis“ arbeiten dürfen. „Dies stellt einen sehr wichtigen Baustein für die ambulante Versorgung in Rheinland-Pfalz und auch in Kaiserslautern dar“, sagt er. Auch wenn er keinen Überblick darüber habe, wie viele ausländischen Ärzte derzeit vor Ort in Praxen beschäftigt seien, „dürfte es sich jedoch um einen nicht unerheblichen Anteil handeln“. Die Erfahrungen, die sie dort sammeln, seien wichtig. „Denn wenn Kolleginnen und Kollegen aus Drittstaaten die Zeit bis zur Anerkennung ihres Abschlusses ausschließlich im Krankenhaus verbringen, sind sie anschließend häufig noch nicht ausreichend auf die Arbeit in einer Praxis vorbereitet“, eine weitere Einarbeitung sei dann nötig. Durch die neue Möglichkeit, „können diese Kolleginnen und Kollegen frühzeitig praxisspezifische Abläufe sowie fachliche Inhalte kennenlernen und gleichzeitig zur Entlastung beitragen“. Der überwiegende Teil der Patienten sowie der Erkrankungen werden laut Fröhlich ambulant in Praxen behandelt.

Ausländische Mediziner wichtig für Versorgung

„Ausländische Kolleginnen und Kollegen sind daher für die ärztliche Versorgung in Kaiserslautern bereits heute von großer Bedeutung und werden künftig voraussichtlich noch wichtiger werden“, da die Menschen immer älter werden, wodurch der Versorgungsbedarf zunehme. „Gleichzeitig wächst die Zahl der Ärztinnen und Ärzte nur sehr moderat. Zudem sind zu Recht immer weniger Ärztinnen und Ärzte bereit, Wochenarbeitszeiten von 60 Stunden oder mehr zu leisten. Allein die Reduktion auf reguläre Arbeitszeiten von etwa 40 Stunden pro Woche führt so zu einem erhöhten Bedarf an ärztlichem Personal“, erklärt der Allgemeinmediziner. Auch mit Delegation und Digitalisierung sei dieser Mehrbedarf nicht vollständig aufzufangen. „Die Integration ausländischer Kolleginnen und Kollegen ist hierbei ein wichtiger Baustein unter mehreren. Die Schaffung weiterer Studienplätze führt leider aufgrund der langen Dauer von Medizinstudium und Fachärztlicher Weiterbildung nur mit einer großen Verzögerung von etwa elf Jahren zu mehr Ärztinnen und Ärzten in der Versorgung“, so Fröhlich.

Um die Jobsuche für ausländische Ärzte zu erleichtern, habe die Ärztliche Kreisvereinigung im Januar eine Art „Speed-Dating“ veranstaltet, bei dem sich niedergelassene Ärzte und ausländische Kollegen kennenlernen konnten. Die Resonanz sei „zufriedenstellend“ gewesen, möglich seien weitere Veranstaltungen dieser Art. Konkrete Planungen gebe es aber noch nicht.