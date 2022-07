Die junge Frau hat gut lachen: Nicht nur, dass sie vor wenigen Tagen als Beste ihres Jahrgangs die Meisterprüfung im Friseurhandwerk bestanden hat. Seit Juli betreibt sie in der Schanzstraße 13 ihren eigenen Friseursalon. „H-Style“ Katharina Heyeck hat sie den Salon genannt, den sie von Myriam Faltus übernommen hat. Im Gegensatz zu manchen Mitschülern wusste sie genau, wohin die Reise nach dem Abitur 2015 an der IGS Bertha von Suttner hingehen soll. Ein Studium kam für sie nicht in Frage. „Ich wollte Friseurin werden“, sagt die heute 26-Jährige, die in Erzhütten aufgewachsen ist. Sie entschied sich für eine Ausbildung im Friseurhandwerk.

Ihre Entscheidung hat sie nicht bereut. Ihre dreijährige Berufsausbildung absolvierte sie im Salon „Friseur Glod“ in Hohenecken. „Ich hatte eine gute Ausbildung“, blickt sie zurück. Ihr Bruder sei ihr erstes Versuchsobjekt gewesen. Mit ihrem Gesellenbrief in der Tasche, stand sie ein weiteres Jahr im Salon „Christine Wolf“ in der Alleestraße am Friseurstuhl.

Um sich selbstständig zu machen, besuchte sie die Meisterschule für Handwerker. „Es war eine gute Zeit, in der ich meine Kenntnisse und Fertigkeiten im Friseur-Handwerk erweitern und vertiefen konnte.“ Noch klingt die Meisterfeier der Handwerkskammer im Holiday Park bei ihr nach, bei der sie als Jungmeisterin verabschiedet wurde. Der erste Tag im eigenen Salon für Damen und Herren sei ganz schön anstrengend gewesen. Annähernd zehn Kunden habe sie bedienen müssen. Der Laden mit fünf Bedienplätzen sei bei der Übernahme gut ausgestattet gewesen. „Er musste nur gestrichen werden.“

Dass es nicht einfach ist, sich selbstständig zu machen, hat Katharina Heyeck an der Bürokratie gemerkt, die sie bewältigen musste. Noch ist ihr Meisterbrief, den sie im Salon aufhängen will, nicht gerahmt. Ihr Fazit nach den ersten zwei Wochen im eigenen Geschäft: „Sehr abwechslungsreich. Kein Tag ist wie der andere. Die Mischung macht’s“, sagt sie mit Blick auf den Wechsel zwischen Damen- und Herrenfrisuren. Während bei den Herren der Facon-Schnitt im Trend liegt, sei bei den Damen „Balayage“, eine Strähnchen-Technik gefragt.