Nachdem ein Mann am Wochenende einen Pizzalieferanten ausgeraubt hat, musste er sich auf der Flucht vor seinem Opfer der Beute entledigen.

Wie die Polizei mitteilte, sprach ein Mann unter falschem Vorwand in der Nacht auf Samstag einen Mitarbeiter eines Pizzaheimservices an, raubte dessen Bargeld und flüchtete anschließend zu Fuß. Der Bestohlene nahm kurzerhand die Verfolgung auf. „Unter dem Verfolgungsdruck sah der Täter offenbar keinen anderen Ausweg, als sich der Beute zu entledigen“, so die Polizei.