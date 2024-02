„So gut gefüllt war die Kreuzsteinhalle bei vergangenen Maskenbällen um diese Uhrzeit noch nie!“, sagte Walter Hartmann, Vorstandsmitglied der Hobby-Singers am Samstag gegen 21 Uhr. Ein sehr gut aufgelegtes und in großen Teilen junges Publikum kam zu dem Fastnachtsabend – dem traditionellen Maskenball in die Mehrzweckhalle nach Erfenbach. Die Band Magic, deren Frontmann Christian Bier auch bei den Hobby-Singers aktiv ist, heizte den verkleideten Besuchern mächtig ein. Organisationschef Wolfgang Denzer lobte die große Disziplin und Freundlichkeit der Feiernden – das sei bei solch einer Veranstaltung keine Selbstverständlichkeit. Die Bar war über Stunden gut besucht, neben alkoholischen Getränken, gab es Softdrinks und zur Stärkung Fleischkäse- und Spießbraten-Brötchen. Die Band habe mit ihrer Musik genau den Geschmack der Feiernden getroffen, resümieren die Hobby-Singers. Einen weiteren Höhepunkt bot am Samstag ein Zwei-Personen-Männerballet, „welches vor der Bühne in femininer Anmut eine akrobatische Vorstellung bot“.