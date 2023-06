Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ob Gelterswoog inklusive Musik auf dem Minigolfplatz oder ob Volkspark mit dem Start der Konzertreihe: An Freizeitmöglichkeiten an der frischen Luft mangelt es in den nächsten Tagen nicht. Vor allem, wenn man noch Ziele wie den Wildpark Kaiserslautern, den Siegelbacher Zoo, die Burgruine Beilstein oder die Hohenecker Burg dazu nimmt. Also, weg vom Bildschirm, runter von der Couch und ab unter den Himmel!

An diesem Freitag ab 10 Uhr heißt es am Gelterswoog: „Pack die Badehose ein!“ Der schöne See bei Hohenecken lockt mit idyllischer Ruhe und wunderbarem Naturwasser. Dazu ist