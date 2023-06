Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwischen Landstuhler Bruch und Nordpfälzer Bergland liegt das gute, alte Rodenbach. Das übrigens so heißt, weil sich der Rodenbach bei Regen aufgrund des umgebenden Lehmbodens rot färbt. Aber Rodenbach hat noch eine Besonderheit: Die letztes Jahr ins Leben gerufene Veranstaltungsreihe „Sonntags am Brunnen“. Ab diesem Sonntag wird die vom Club „Artkult“ organisierte Reihe fortgesetzt. Sie läuft ab jetzt jeden Sonntag bis in den September hinein.

Ganz unbescheiden „Göttliche Songs“ soll es also am Sonntag ab 11 Uhr morgens am Rodenbacher Keltenplatz geben. Das Trio Wassilijewa-Halberstadt-Xelilov