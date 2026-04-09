Didgeridoo trifft Obertongesang, die Rätsel von Architektur und Zellteilung werden geknackt. Lernen, Lachen, Tanzen, Staunen ist angesagt in der West- und Nordpfalz.

Wie die meisten Zeitschriften hat es auch die „PalatinArt“ nicht leicht. In diesem Magazin für Literatur und Kultur des Bezirksverbandes geht es um rheinland-pfälzische Autoren. Aber zu Zeiten des Taschencomputers namens Handy werden halt immer weniger Druckerzeugnisse gelesen. Ein Grund mehr, die Vorstellung der neuen Ausgabe zu besuchen. Und zwar am Samstag, 11. April, um 11 Uhr in der Kaiserslauterer Pfalzbibliothek in der Bismarckstraße 17. Renate Demuth, Bettine Wagner-Friedewald und Morphy Burckhardt lesen Texte. Das Motto der Publikation ist „Architekturen“, sie umfasst 120 Seiten und ist reich bebildert. Der Eintritt ist frei.

Bereits am heutigen Freitag, 10. April, ab 22.15 Uhr läuft die neue Ausgabe der „Spätschicht“ im Foyer des Pfalztheaters Kaiserslautern. Die Pförtnerin und Fitnessspezialistin Nicole Zott führt unter dem Titel „Latin Dance“ in Merengue, Salsa oder Bachata ein. Lockere Kleidung und leichte Tanzschuhe empfohlen. Karten über pfalztheater.de und Telefon 0631 3775209.

Im Lauterer Kulturzentrum Kammgarn läuft noch bis einschließlich Samstag das Kammgarn International Jazzfestival. Karten und weitere Infos unter kammgarn.de.

Musicalshows gibts landauf landab zuhauf. So auch wieder am 10. April ab 20 Uhr im Ramsteiner Congress Center . Bei den „Musical Magics“ sind Songs aus „König der Löwen“, „Tanz der Vampire“ oder „Phantom der Oper“ zu hören. Weiter gehts im CCR am 11. April mit dem Homburger Frauenkabarett und saftiger Gesellschaftskritik, sowie am Sonntag, 12. April, bereits ab 17 Uhr mit einem Auftritt der beliebten hiesigen Konzertpianistin Sachiko Furuhata. Und am 16. April ist einmal mehr Thomas Schwab mit seinem neuen Konzertprogramm zu Gast, das Motto: „Songs of Hope“. Karten jeweils über Telefon 06371 592220 oder congress-center-ramstein.de.

Am 10. April ab 20.30 Uhr bietet die Pur-Tributeband Abenteuerland die bekannten Hits der Combo im Irish House an der Eselsfürth dar. Am 11. April gibt’s dort eine Rock-Party mit Nummern zwischen Classic Rock und Punk von der band Kind of Used. Karten unter irishhouse-kl.de.

Torsten Laux setzt sich am 11. April, 17 Uhr, an die Orgel der Kirche in Erfenbach und bietet bei freiem Eintritt Beethovens 9. Sinfonie und Schillers Ode an die Freude.

Im Kuseler Kinett , Am Hofacker 11, steht am 10. April ab 20 Uhr Rock mit der schwedischen Gruppe The Riven auf dem Programm. Am 11. April gibt’s Rockabilly mit Boppin’ B. und am 12. April Alternative Country aus Lothringen und Arizona mit den Bands Thee Verduns und Golden Boots. Karten über kinett-kusel.de.

Maxime Maurice kommt nach Kusel. Foto: DirK Guldner

„Das Festival der Travestie“ wird am 11. April ab 20 Uhr in der Kirchheimbolander Stadthalle geboten. Mit vier Künstlern (Maria Crohn, Lady Maxime, Kevin Delcroix und Glenn Gold), Parodie, Comedy und Gesang in einem furiosen Showspektakel. Karten über Telefon 06352 7504777.

Im Lauterer 42 in der Eisenbahnstraße 42 geht am 11. April ab 15 Uhr die Reihe „Life um 3“ weiter. Diesmal mit Berichten von Tanja Maritzen aus der Welt der Biologie. Die Titelfrage: „Warum ist es hilfreich, Gene zu zerschneiden?“. Eigene Haushaltsscheren bitte mitbringen, der Eintritt ist frei.

Eine wilde Musikmischung ist für 11. April bei gleich zwei Konzerten von Dobrin Stanislawow um 18 und 20 Uhr in der Protestantischen Kirche in Altenkirchen angekündigt: Panflöte, Didgeridoo, Ocean Drum, Obertongesang sind demnach zu hören. Und zwar in Improvisationen des in Meiningen geborenen Musikers. Vielleicht mag ja jemand sogar bleiben, um die Variationen beim zweiten Auftritt zu erleben. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Aus Pop, Rock, Wave, Swing oder Polka mischt das Duo Pony & Kleid sein Programm zusammen. Gestartet sind Julia und Christoph Jung vor fünf Jahren im Benderhof in Kaiserslautern. Dort feiern sie nun am 11. April ab 20 Uhr ihr fünfjähriges Bestehen. Karten an der Abendkasse, aber nicht zu spät kommen!

Im schönen Saal Kaiser in der Mackenhacher Hauptstraße tritt am 12. April ab 20 Uhr der bekannte Pianist und Sänger Donovan Aston auf. Mit Stücken von Sting, den Eagles, U 2 oder John Lennon. Karten über Telefon 06374 994065 und an der Abendkasse.

Am 12. April ab 17 Uhr gibt das Sinfonieorchester des Landkreises ein Frühjahrskonzert in der Lauterer Fruchthalle . Mit Musik von Brahms, Wagner oder Beethoven. Karten über Telefon 0631 3652317.

Feiern am Samstag im Benderhof in Kaiserslautern ihr Fünfjähriges: Pony & Kleid. Foto: Band

Im Rockenhausener Museum für Kunst in der Speyerstraße 3 läuft am 12. April ab 15 Uhr die Finissage der Ausstellung „Architecture of Desire“. Dazu gibts ein Künstlergespräch mit der Malerin Doro Hofmann.

Am 12. April ab 17 Uhr tritt das Duo Schwöbel-Erhard im Gasthof Zum Schwan in Trippstadt auf. Das Programm nennt sich „Herzgedanken“ und besteht aus Pianomusik, Liedern und Lyrik. Karten an der Abendkasse.

Im Otterberger Kapitelsaal liest am 12. April ab 17 Uhr Ludwig Burgdörfer aus seinem Buch „Wer loslässt, hat die Hände frei“. Dazu musizieren Jens Heldmann und Flora Kuba auf Violine und Akkordeon. Der Eintritt ist frei.

Saarländer können zaubern. Zumindest der Magier Maxim Maurice, der am 12. April ab 15 Uhr in der Kuseler Fritz-Wunderlich-Halle auftritt. Mit seinem Programm „Las Vegas Illusions“. Karten über Telefon 06381 424496.

Am 12. April ab 11 Uhr gibts im Rockenhausener Schlosspark eine große und kostenlose Pflanzentauschbörse für alle Gartenfreunde. Ob ich da mit meinem alten Kaktus eine Chance hätte?

Das Pops’n Jazz-Ensemble aus West Hartford (USA) ist auf seiner diesjährigen Europa-Tournee wieder zu Gast in Kaiserslautern und präsentiert am 13. April um 19 Uhr seine diesjährige Concert Show mit dem Titel „Putting It Together“ in der Fruchthalle. Das 62-köpfige Ensemble der William Hall High School besteht aus einer Big Band, einem Jazz-Chor und einem Tanzensemble. Es ist zu Gast bei der Rittersberg Big Band. Der Eintritt ist frei.

Andreas Fillibeck Foto: Igs

Im Kasino der Kammgarn läuft am 14. April ab 19.30 Uhr die „Bike Film Tour“. Mit Streifen für alle Fahrradverrückten mit wilden Abfahrten und vergleichbarem mehr. Weiter geht’s am 15. April ab 20 Uhr im Cotton Club mit der schottischen Combo Skerryvore und Folkrock auf Dudelsack, Akkordeon und Flöten. Am 16. April ab 20 Uhr kommt dann das Duo Wortlaut in die Schreinerei des Hauses. Mit der „Ballade vom traurigen Café“ nach Autorin Carson McCullers und Begleitmusik von Albert Koch und Norbert Roschauer. Tickets wie immer bei Thalia oder unter www.kammgarn.de.