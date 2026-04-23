Die meisten Lauterer Kulturveranstaltungen spielen sich in der Innenstadt ab. Umso schöner, dass die VHS seit geraumer Zeit Kultur auch in den Stadtteil Ost bringt.

In den kommenden Tagen ist das gleich mehrfach in der Lauterer Friedenskirche der Fall. Auch in den Kreisen Kusel und am Donnersberg ist einiges geboten. Los geht’s in der Kaiserslauterer Friedenskapelle an diesem Freitag um 19.30 mit dem Trio Ro und Alec Gebhardt featuring Oliver Strauch. Die drei lustigen Musikanten bieten Jazz, Pop und Klassik inklusive Eigenkompositionen. Das Duo IC Strings kommt am Samstag zur selben Zeit mit Musik von Mozart, Bartok und Knezevic auf Violine und Cello. Karten hierfür unter Telefon 0631 36258-00. Am 28. April bereits ab 18 Uhr sind alle Stimmkünstler und -innen zu einem „Pop up Choir“ eingeladen, die sich an Bedingfields Hit „Unwritten“ versuchen wollen. Anmeldungen über www.vhs-kaiserslautern.de

Am 24. April ab 20 Uhr kommt die amerikanische Rockband Hardline in den Cotton Club der Lauterer Kammgarn. Einige der Jungs waren zuvor mit der bekannten Gruppe Journey unterwegs und dürften ganz schön was drauf haben. Karten bei Thalia oder unter www.kammgarn.de.

Wem’s bei Titeln wie „S.O.S.“, „Waterloo“ oder „Dancing Queen“ in den Beinen juckt, der und die sind am 24. April ab 19.30 Uhr in der Kuseler Fritz-Wunderlich-Halle richtig. Dort tritt die Coverband Abba Gold mit ihrer „Concert Show“ auf. Karten sind unter Telefon 06381 424-496 zu haben.

„Jazzbühne meets Nato-Jazz“ heißt es am 24. April ab 19.30 Uhr in der Lauterer Fruchthalle. Zum Ensemble aus den unterschiedlichsten Nato-Ländern stößt das Trio Preiser-Engelmann-Lakatos der Stammbesetzung. Karten bei der Tourist-Info der Barbarossastadt unter Telefon 0631 -365-2316.

Am 24. April ab 19.30 Uhr geht im Rockenhausener Zirkushaus Pepperoni die Reihe „Rokino“ weiter. Mit einer ironischen Filmkomödie über einen vermeintlichen DDR-Helden und Hochstapler wider Willen. Am 26. April um 14 Uhr geht es dort mit einem Kinderfilm über Junghexen auf einem wilden Hexenkongress weiter. Der Eintritt ist frei.

„Hands at Work“ heißt das aktuelle Programm aus Jazz, Funk, Folk und Pop des Gitarristen Markus Segschneider. Am 24. April ab 20 Uhr ist es in der Lauterer Stiftskirche zu erleben. Karten gibt’s bei Thalia und an der Abendkasse. Nichts kostet dagegen der Eintritt am 25. April ab 12 Uhr zu einer neuen Ausgabe der Reihe „Eine kleine Marktmusik“. Dann steht in der Stiftskirche der 30-köpfige Frauenchor Palzpepper auf der Bühne. Mit Songs im Barbershop-Stil. Rasiert wird aber trotzdem zuhause!

Wer Tiroler Blasmusik mag, kann sich am 24. April ab 20 Uhr im Ramsteiner Congress Center die Combo Viera Blech anhören, die sich auch an Pop und Rock versucht. Am 25. April ab 20 Uhr kommt dann der Komiker Ingo Appelt mit seinem Programm „Männer nerven stark“ und am 26. April der Lauterer Heart Chor mit Klassikern der Rock- und Popgeschichte. Karten jeweils unter Telefon 06371 592-220.

Am 24. April ab 20 Uhr kommt der recht gnadenlose Liedermacher Götz Widmann ins Kuseler Kinett. Am 26. April ab 17 Uhr wird dort der dokumentarische Film „Imagine the World dancing“ über das vergangene Ethno-Camp auf Burg Lichtenberg gezeigt. Und am 30. April kommt die englisch-irische Band Honk mit so genanntem Trashcan Country, was nichts mit gängigem Country-Kitsch zu tun hat. Karten über www.kinett-kusel.de.

Auf dem Lauterer Stiftsplatz läuft am 25. April zwischen 7 und 13 Uhr das beliebte Wochenmarktfest mit Livemusik und Kulinarik. Dass da auch mit Wassermelonen jongliert wird, könnte ein Gerücht sein.

Am 25. April ab 20 Uhr ist in der Schreinerei der Kammgarn zu Kaiserslautern der Kabarettist Jess Jochimsen zu Gast. Sein Programm heißt „Von allen guten Geistern“ und dreht sich um galoppierende „Herz- und Hirnvergletscherung“, um Party auf Pump oder den Klimawandel und seine Freunde.

In der Reihe TIM gibt es am 25. April ab 15 Uhr ein Kindertheater in der Scheune des Lauterer Wadgasserhofs. Die „Compania Z“ führt ein knirpstaugliches Stück über das bunte Waldwesen „Flausch“ auf, das für Toleranz wirbt Schubladendenken nicht mag. Karten über 0631 365-2316.

Am 25. April ab 19 Uhr steht in der Alsenzer Nordpfalzhalle eine musikalische Lesung an. Unter dem Titel „Das Jahr ist ein Gedicht“ lesen die Autoren Martin Seidler und Volker Höh aus ihren lyrischen Werken. Karten bei der Postfiliale in der Hauptstraße 66, ansonsten an der Abendkasse.

Am 26. April ab 15 Uhr tritt Thorsten Burckhardt mit seinen Acoustic Covers aus Rock und Pop auf der Bühne des Minigolfplatzes am Gelterswoog nahe Kaiserslautern auf. Eintritt frei.

In der Lauterer Marienkirche gibt’s am 26. April ab 17 Uhr eine Kulturandacht. Dabei bietet das Duo Acoustic Treasures aus Sabrina Roth und Knut Bausch ein Bluesrockprogramm per Gitarre und Gesang. Eintritt frei, Spenden erbeten.

Einen „Garten-Kunst-Genuss-Markt“ richtet der Verein Kultur-Art am 26. April ab 10 Uhr in der Otterberger Innenstadt aus. Etwa in der Kirchstraße, dem Klostergarten oder in der Alten Abtei. Dabei gibt es diverses Kunsthandwerk und Pflanzen. 60 Aussteller sind vor Ort. Also: Mit dem Rad über Gartenschau nach Otterbach. Dort am Aldi rechts rein und immer geradeaus bis Otterberg.

Am 26. April ab 18 Uhr treten in der protestantischen Kirche Erfenbach zwei Chöre der Hobby Singers auf. Mit einem Programm aus Gospel, Schlager und Pop. Eintritt frei, Spenden sind erbeten.

„Deutschlandfunk Kultur on Tour – Der Tag mit Harald Schmidt“ heißt es am 26. April ab 11 Uhr im Kasino der Kammgarn. Themen etwa: Was macht Kaiserslautern lebenswert? Muss Rehhagel aus der Rente kommen, damit der FCK mal wieder Deutscher Meister wird? Wie geht es nach der Wahl nun weiter in Rheinland-Pfalz? Dem Schmidt wird schon was einfallen!

Um Zuschüsse, Klima- oder Gebäudeschutz geht es am 27. April ab 17 Uhr bei der Infoveranstaltung „Dachbegrünung in Kaiserslautern - Was hab’ ich davon?“ im 42 in der Kaiserslauterer Eisenbahnstraße. Am 28. April ist dort ab 15 Uhr wieder ein Spielenachmittag angesagt.

Am 28. April ab 19.30 Uhr präsentiert der Unicat Comedy Club um Anabel Weiß und Fahed Refai wieder aufstrebende Comedy-Talente im Gebäude 46, Raum 210 der Lauterer Uni. Der Eintritt ist frei.

Zum Göllheimer Frühlingsmarkt gibt es am 29. April ab 19 Uhr in der Kleinen Galerie in der Hauptstraße eine Ausstellungseröffnung. Die Künstlerin Doris Gaab-Vögeli zeigt Bronzen und Malerei.

Eine weitere „Nuit de la Chanson“ wird am 30. April ab 20 Uhr im Cotton Club der Kammgarn begangen. Zu Gast ist diesmal die Akkordeonistin, Sängerin und Songschreiberin Justine Jeremie.

The Heart & Soul Blues Brothers Show tobt am 30. April ab 20.30 Uhr durchs Irish House an der Lauterer Eselsfürth. Natürlich inklusive der Nummern „Sweet Home Chicago“, „Soul Man“ oder „Gimme some Lovin’“. Karten an der Abendkasse. Wer nicht tanzt, muss wenigstens mit schwarzem Anzug, weißem Hemd und Sonnenbrille an der Theke stehen! Gell?

Viel Spaß also allerseits!