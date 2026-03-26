Die deutsche Prog-Rockband Grobschnitt war in den 1970ern und 1980ern weithin bekannt. Jetzt kommt sie in die Lauterer Kammgarn.

Grobschnitt standen der Friedensbewegung nahe und hatte immer wieder kritische Texte etwa gegen die Atomkraft im Programm. Damals wurde die Gruppe vom Magazin „Musikexpress“ zur besten deutschen Band ausgerufen. Nun kann man die Combo noch einmal in der Lauterer Kammgarn erleben. An diesem Samstag, 28. März, steigt ab 20 Uhr im Kasino der Kammgarn die große „Grobschnitt Acoustic Party“. Ein musikalischer Rückblick auf nicht weniger als 55 Jahre Bandgeschichte. Inklusive berühmter Nummern wie „Rockpommels Land“, „Vater Schmidt“ oder „Solar Music“. Letztere Nummer kann bis zu einer Stunde dauern. Wenn die Jungs und das Publikum gut drauf sind. Karten wie immer bei Thalia oder unter www.kammgarn.de.

Im Ramsteiner Congress Center ist am Freitag ab 15.30 Uhr eine „U 16 Club Party“ angesetzt. DJs sorgen für Klassiker und angesagte Nummern aus den Charts. Dazu gibt’s alkoholfreie Cocktails. Jugendgerecht preiswerte Karten unter Telefon 06371 592-220 und an der Tageskasse.

Eine Gemeinschaftsausstellung des Kunstkreises zum Thema Tanz wird am 27. März, 17 Uhr, im Stadt- und Heimatmuseum Kusel eröffnet. Beteiligt sind über Kunstschaffende, anmeldet sich gut 40 Bilder sowie 15 Plastiken und Skulpturen.

Eine neue Ausgabe der Reihe „Spätschicht“ läuft am 27. März ab 22.30 Uhr auf der Foyerbühne des Pfalztheaters. Unter dem Titel „Meine größten Herausforderungen“ blickt die Schauspielerin Astrid Vosberg auf besondere Momente ihrer langjährigen Laufbahn der Bereiche Musical, Tanz, Schauspiel oder Operette zurück. Karten über Telefon 0631 3675-209.

Eine lustige Zaubershow unter dem Titel „Erinnerungsstücke“ bietet Magier Fabian Kelly. Am 27. März ab 20 Uhr im Bürgerhaus von Ruppertsecken. Karten über www.reservix.de.

Zwei Coverkonzerte sind im Irish House an der Kaiserslauterer Eselsfürth zu erwarten: einmal für die Fans von Coldplay mit der Band Higher Power am 27. März ab 20.30 Uhr und dann für die Freunde von U2 mit der Combo Achtung Baby am 28. März zur selben Zeit. Karten für beides an der Abendkasse.

Der Entertainer Stefan Gwildis kommt mit seinem Programm „Das war doch grad erst eben – 50 Jahre auf der Bühne“ am 27. März ab 20 Uhr ins Kasino der Kaiserslauterer Kammgarn. Mit entsprechenden Anekdoten, Songs und Szenen.

Am 27. März ab 19.30 Uhr wird in der Scheune des Theodor-Zink-Stadtmuseums Kaiserslautern eine musikalisch-literarische Soiree angeboten. Sie heißt „Von Wien nach Bayreuth“ und wird vom Trio Anstett, Urba und Egdorf per Klavier und Lesung gestaltet. Mit Musik von Mozart oder Wagner und passenden biografischen Texten. Karten unter Telefon 0631 365-2316.

Im Lauterer Kunstraum Westpfalz, Pirmasenserstraße 6, gibt’s am 27. März, 18 Uhr, eine Ausstellungseröffnung mit Papier- und Holzarbeiten des Künstlers Dieter Call unter dem Titel „Cuts & Matters“. Weiterhin ist die Schau samstags von 11 bis 14 Uhr geöffnet.

Eine neue Ausstellung läuft dieser Tage auch im Rockenhausener Nordpfälzer Heimatmuseum in der Bezirksamtstraße 8. Diese nennt sich „Gasthäuser im Rockenhausen vergangener Tage“ und ist donnerstags und sonntags jeweils von 14.30 bis 17.30 Uhr zu sehen.

Eine Zusatzaufführung des dokumentarischen Films „Zwölf Jahre und zwölf Tage“ über die NS-Zeit in Kaiserslautern ist für den 27. März ab 18 Uhr in der Lauterer Friedenskapelle angesetzt. Filmemacher Andreas Pech ist dabei und berichtet über die Herstellung des Streifens. Der Eintritt zu diesem Film, den eigentlich alle Lautererinnen und Lauterer sehen sollten, ist frei.

Im Rockenhausener Zirkushaus Pepperoni in der Schlossstraße tritt am 28. März ab 20 Uhr der Schweizer Ausnahmegitarrist Attila Vural mit seiner abwechslungsreichen Weltmusik auf. Karten für dieses Konzert der Reihe „Rokmusic“ gibt es an der Abendkasse.

Am 28. März ab 20 Uhr gibt’s beim Theater Blaues Haus in Bolanden-Weierhof einen Auftritt des Duos Dillmann & Kaufhold. Die beiden präsentieren per Gesang und Tasten ihr Programm „Schnitzel oder Kaviar“. Und wo bleibt da der gute alte Gelleriewe-Schtambes? Aber egal, der Auftritt soll trotzdem scharf, bissig und bekömmlich sein. Karten per E-Mail an reservierung@blaues-haus-ev.de.

Ein Spielenachmittag – auch mit klassischen Brettspielen wie Dame oder Halma – wird am 28. März ab 14 Uhr im „42“ in der Lauterer Eisenbahnstraße 42 organisiert. Gut, dass da meine Oma nicht mehr kommen kann. Denn die hat bei Halma immer kräftig beschissen. Der Eintritt ist frei, eigene Spiele können mitgebracht werden.

Das Café Unterhammer bei Trippstadt lädt für Samstag, 20 Uhr, zu einem „musikalischen Abend voller Gefühl und Atmosphäre“ mit Yannisha. Die Band um Sängerin Anisha und ihren Kollegen Yann Loup Adam soll für Musik stehen, „die berührt und verbindet“.

Am 28. März ab 19.30 Uhr gibt es in der Landstuhler Stadthalle eine weitere Aufführung der Komödie „E gemiedlicher Owend“ des engagierten Amateurensembles Pälzer Komödie. Weiter geht es dort am 29.. März ab 16 Uhr mit dem Kindermusical „Anouk“. Karten für beides sind unter Telefon 06371 9234-44 erhältlich.

Synthie, Pop, Wave oder Post Punk legt DJ pZERO am 28. März ab 19 Uhr im Lauterer Salon Schmitt auf. Der Eintritt ist frei. Wer nicht tanzt, muss mindestens ein Lied singen.

In der protestantischen Christuskirche am Lauterer Heiligenhäuschen gibt die Erfenbacher Stauchwiesenband ein Benefizkonzert mit Musik quer von Pop über Rock bis Reggae für den Verein „Papa/Mama hat Krebs“. Am 28. März ab 17 Uhr. Eintritt frei, Spenden verstehen sich von selbst.

Am 28. März ab 19.30 Uhr läuft in der Lauterer Friedenskapelle eine Zaubershow mit Tempo, Witz und Improvisation von Joshua Endreß. Karten sind über die Internetseite www.friedenskapelle-kl.de zu haben.

Das Gerry-Jansen-Theater spielt die rasante Komödie „Die Jubiläumskracher“ am 28. März ab 19.30 Uhr in der Nordpfalzhalle Alsenz. Karten gibt es unter Telefon 06361 4510.

In der Schreinerei der Lauterer Kammgarn steht eine neue Ausgabe der Poetry Slam „Kamm on“ an, und zwar am kommenden Mittwoch, 1. April, ab 20 Uhr. Dabei treten Bühnenprofis ebenso auf wie blutige Amateure.

Die irische Combo The Bonnevilles steigt gleichfalls am 1. April ab 20 Uhr im Lauterer Salon Schmitt ab. Die Jungs spielen eine wilde Mischung aus traditionellem Folk, Blues und Rock. Karten über www.salon-schmitts.de.

Viel Spaß und runter vom Sofa!