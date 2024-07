Wenn die Glocken hell erklingen - und die Rocker fetzen Fillibecks Woche: Ausgehtipps für die West- und Nordpfalz Um die leidigen Unkenrufe zum Thema Westpfalz und kulturelle Provinz einmal mehr zu widerlegen: Wieder tut sich bei uns in der Gegend eine neue Veranstaltungsmöglichkeit auf: Diesmal im schönen Trippstadt, wo das Team des Atelier-Cafés Ahorn die Reihe „Open Air im Hinterhof“ startet. Unter dem Motto „Hautnah, klein und fein, live“.

Auftakt ist gleich an diesem Freitag um 19 Uhr. Da kommt das Kabarett-Duo Die Zweifler mit seinem politisch-musikalischen Programm ins Trippstadter Café Ahorn in der Hauptstraße 38.

Die Zweifler sind zwei kritische Jungs namens Elmar Thüner und Michael Angierski. Sie kümmern sich auf satirische Weise etwa ums ewige Thema Frauen und Männer. Allerdings kriegt auch so mancher selbst ernannte Naturfreund sein Fett weg. Laut Ankündigung wollen sie „mit einem durchdringenden Blick auf menschliche Schwächen, dem sehr speziellen Umgang mit der hochdeutschen und der Pfälzer Sprache und einem einmaligen Gesang“ ihr Publikum aufklären. Weiter geht’s im Ahorn künftig an jedem letzten Freitag im Monat. Karten unter Telefon 06306 3349 793.

Auf der Minigolf-Bühne am Lauterer Gelterswoog stehen am Freitag ab 19 Uhr Country, Rock und Pop mit dem Duo Lucky Random an. Weiter geht’s am 27. Juli ab 19 Uhr mit einem „Spanischen Abend“, gestaltet vom Duo Vidalita. Am 28. Juli ab 15 Uhr erklingt Pop per Gitarre und Gesang mit Stefan Glass.

Gleich zwei Veranstaltungen gibt’s dieser Tage im Audimax der Lauterer Uni (Gebäude 42, Raum 115). Am 27. Juli ab 20 Uhr tritt dort nochmals die Theatergruppe der - tief Luft holen, langer Atem nötig: - Rheinland-pfälzischen Technischen Universität (RPTU) mit der rasanten Verwechslungskomödie „Was der Butler sah“ auf. Der Spaß spielt in einer beliebigen psychiatrischen Klinik und dürfte vielleicht nicht weit weg vom bekannten Film „Einer flog übers Kuckucksnest“ sein. Karten an der Abendkasse. Weiter geht es im Audimax am 28. Juli ab 17 Uhr mit dem immerhin 30-köpfigen klassischen Orchester der Uni. Gespielt werden Werke von Rossini, Mozart und Beethoven. Der Eintritt ist frei.

In der Weidenkirche auf dem Kaiserslauterer Kaiserberg steht am Samstag ab 19 Uhr eine musikalisch-literarische Spritztour ins gute, alte Venedig an. Verantwortlich zeichnen einmal mehr Madeleine Giese und Rainer Furch als Duo Wortlaut. Unterstützt werden sie vom nicht minder beliebten hiesigen Musikduo IC-Strings mit Musik etwa von Vivaldi, Queen oder auch AC/DC. Wenn das mal keine interessante Mischung ist! Karten vorab unter Telefon 0631 710070.

„Summer in the City“ heißt es wieder vor der Landstuhler Stadthalle am 27. Juli ab 19.30 Uhr. Auf der Freiluftbühne steht diesmal die Enkenbacher Formation Obsession mit gängigen Rock- und Pop-Nummern. Sollte es regnen, findet der Spaß in der Halle statt. Der Eintritt ist frei.

Für alle Lauterer Tanzfreunde gibt’s am 27. Juli ab 19 Uhr die Veranstaltung „Lautern tanzt“ auf dem Schillerplatz. Rumgehüpft wird auf südamerikanische Rhythmen wie Salsa, Bachata oder Kizomba. Wer sich das nicht zutraut, wird in kostenlosen Workshops angeleitet. Also nicht schämen, wenn’s bisher nur für Foxtrott oder Walzer gereicht hat.

Auf der ehrwürdigen Burg Lichtenberg zwischen Kusel und Thallichtenberg ist am heutigen Freitagabend Freiluftkino angesagt. Gegen 20.30 Uhr soll der zweite Teil des erfolgreichen Films „Hiwwe wie driwwe“ über Pfälzer Einflüsse aufs amerikanische „Pennsylvanisch Deitsch“ gezeigt werden. Filmemacher Benjamin Wagener und Pfalz-Experte Michael Landgraf haben sich auch angesagt.

Im Schlosspark von Rockenhausen setzt sich der Carilloneur Jan Verheyen am Sonntag, 17 Uhr, ans Glockenspiel. Der örtliche Fremdenverkehrsverband wartet in der Ankündigung mit einer echt fetzigen Reißer-Parole auf, die Scharen von Zuhörern an den Donnersberg locken dürfte: „Für das Konzert in Rockenhausen hat Jan Verheyen ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.“

Die beliebte Reihe „Sommerswing“ im Lauterer Volkspark geht am Mittwoch, 31. Juli, 19 Uhr, in die nächste Runde. Mit Rock’n’Roll und Rockabilly der furiosen Rock’n’Roll Flamingos, die bekannte Stücke von Größen wie Elvis Presley, Chuck Berry oder Robbie Williams im Programm haben. Also: Schmalztolle anständig fetten, das grasgrüne Rüschenhemd mit dem langen Kragen aus dem Schrank holen, die Cowboy-Halbschuhe an die Haxen ziehen und nichts wie hin! Es wird ein „kleiner Kostenbeitag“ erhoben.

Abendliche Stippvisiten in Kaiserslauterns Stadt- oder Volkspark können nach so einem Arbeitstag durchaus entspannend wirken. Einfach hinsetzen und den rad- und rollerfahrenden Kindern, den Jungs auf Slacklines, den Kickern, Joggern und sonst wem zugucken. Viel Spaß!