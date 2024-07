Farbenfrohe Riesenfische, gigantische Muränen, leuchtende Quallen und was sonst noch so zu einer Unterwasserwelt gehört, bringt eine französische Künstlertruppe im Rahmen des aktuellen „Alles-muss-raus“-Festivals nach Kaiserslautern. Es findet an diesem Wochenende statt.

Dazu gibt’s jede Menge Straßentheater, Musik, Tanz und Artistik vom Abend des 19. bis zum 21. Juli in der Innenstadt der schönen Barbarossasiedlung. Das komplette Programm mit genauen Zeiten und Orten ist im Internet auf der Seite www.alles-muss-raus-festival.de nachzulesen.

Die siebenköpfige Formation Rockwood ist auf die Hits der 1960er-, 1970er- und 1980er-Jahre spezialisiert. Und spielt griffige Nummern unter anderem von Queen, Toto, Pink Floyd oder AC/DC. Das tut sie im Rahmen eines großen Open-Air-Konzerts am Freitag ab 19.30 Uhr im Mackenbacher Waldstadion in der Jahnstraße 26. Karten an der Abendkasse.

Vor dem Congress Center geht am Freitag ab 19.30 Uhr eine weitere Veranstaltung der Reihe „Ramsteiner Sommernächte“ über die Bühne. Für die passende Stimmung sorgt die Italo-Band Vulcano mit gängigen Pop- oder Rocknummern. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos unter Telefon 06371 592-220.

Klimawandel und Klimaschutz sind zurzeit ja in aller Munde. Eine passende Ausstellung namens „Visions for Climate“ zeigt die Pfalzbibliothek in der Kaiserslauterer Bismarckstraße. In diesem Rahmen spricht Angela Kölling am Samstag ab 11 Uhr. Ihr Thema sind Informationen und deren Bewertung im Zusammenhang mit Ökologie und Nachhaltigkeit. Der Eintritt ist auch hier fer umme.

Vor der Landstuhler Stadthalle steigt am 20. Juli ab 19 Uhr eine neue „Summer-in-the-City“-Ausgabe. Auf der Bühne steht diesmal die saarländische Akustikband Goodlife. Ihr Programm reicht von Classic Rock aus vier Jahrzehnten bis zu Pop und Reggae. Auch hier ist der Eintritt frei. Wer mehr darüber wissen will kann die Telefonnummer 06371 92340 wählen.

Am 20. und 21. Juli organisieren die Hobbysingers wieder ihr großes Waldfest in der Fuchsdelle bei Erfenbach. Geboten werde am Samstag ab 19 Uhr Coverrock mit der Band Magic, am Sonntag ab 11 Uhr ein Konzert der Fuchsdell-Musikanten und ab 16.30 Uhr ein furioser Auftritt der wilden Stauchwiesenband. Dazu gibt’s Stände und Bewirtung aller Art. Der Eintritt ist frei.

Im Rahmen der „Donnersbergiade“ tritt am Sonntag ab 17 Uhr der Pianist Axel Gremmelspacher im Dannenfelser Jagdhaus auf. Sein Programm nennt sich „Fantasiebilder“ und umfasst Musik von Ravel oder Schumann. Karten unter Telefon 06357 8880-553.

Südamerikanische Musik vokal und instrumental kann man am 21. Juli ab 20 Uhr in der evangelischen Kirche in Landstuhl erleben. Unter der Überschrift „Es Sudamérica mi voz“ starten Petra Fluhr (Oboe und Gesang), Vitor Diniz (Flöten) sowie Lorena Souper und Diego Cruz (Gitarre) vom Ensemble Cuvée einen musikalischen Streifzug durch Argentinien, Brasilien und Chile. Piazzolla, Canto nuevo oder brasilianische Choros – die musikalische Welt des Kontinents ist vielfältig. Karten an der Abendkasse.

Pop mit Anne See You schallt am Freitagabend ab 18 Uhr von der Bühne auf dem Minigolfplatz am Lauterer Gelterswoog. Weiter geht es am 20. Juli ab 18 Uhr mit Dressinger Acoustic Jam und Rockmusik aller Art. Den Abschluss machen Tebriz Xelilov an den Tasten und Michael Halberstadt an der Gitarre am 21. Juli ab 15 Uhr. Letzterer ist ja unlängst mit dem Lauterer Kulturpreis ausgezeichnet worden. Ein besonders prominenter Auftritt also. Der Eintritt ist jeweils frei.

In die „Welt der Blasmusik“ geht’s am 21. Juli ab 11 Uhr im beliebten Lauterer Volkspark. Zu Gast ist diesmal die Kolpingkapelle Kindsbach. Ihr Repertoire reicht von moderner und traditioneller Blasmusik bis zu Pop, Rock und Jazz. Etwaige mitgebrachte Kinder oder Enkel können ja derzeit aufs Trefflichste das Parkgelände unsicher machen. Der Eintritt ist auch hier frei.

Am kommenden Dienstag, 23. Juli, 19.30 Uhr, steigt das große Semesterabschlusskonzert des Klassischen Orchesters der Rheinland-pfälzischen Technischen Universität (RPTU) zu Kaiserslautern. Wie immer im Audimax der Uni, Gebäude 42, Raum 115. Dirigent ist Carsten Petry. Musikalische Unterstützung erhält das Orchester durch die Solistinnen Jeanette Pitkevica (Violine), Sandra Urba (Klavier) und Pamela Arce (Cello). Bei der „diessemestrigen Aufführung“, wie die Universität akademisch flott formuliert, werden Werke von Rossini, Mozart und Beethoven gespielt. Ein weiteres Konzert findet am 28. Juli, 17 Uhr, im Audimax statt. Der Eintritt ist beide Male frei.

„Volkspark goes wild“ heißt am kommenden Mittwoch, 24. Juli. Um 19 Uhr startet auf dem Gelände eine neue Ausgabe des „Sommerswing“ von Franz Wosnitza. Diesmal mit der Lauterer Formation Martina Extra3. Die Combo um den Bassisten Martin Müller fürchtet sich nicht vor Rock, Reggae, Soul oder Funk. Es wird ein kleiner Obolus erhoben.

Die Veranstaltungsreihe „Lauterer Sommerabende“ geht in ihre nächste Runde. Am 25. Juli ab 17 Uhr auf dem St.-Martins-Platz in der Altstadt. Die beliebten Lokalmatadoren Stephan Flesch und Elmar Federkeil bringen gefühlvolle Nummern etwa von Phil Collins, Bill Withers oder Ed Sheeran. Das Konzert ist kostenlos. Viel Spaß!