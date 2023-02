Beißwütige weiße Haie und brennende Hochhäuser begegneten einem in den ersten Super-8-Streifen, die der Kaiserslauterer Filmemacher Karl Heinz Christmann in den 1970er Jahren gedreht hat. Später hat der Mann allerdings im wahrsten Sinn des Wortes wildere Dinger produziert. Am 28. Februar ist in der Kammgarn ein seltener Christmann-Film von damals zu sehen.

Christmann hat ja die Spezialeffekte für Science-Fiction-Filme von Roland Emmerich oder gar für verschiedene Disney-Produktionen beigesteuert. Sein Schmalfilm „Endstation“, der zwischen 1979 und ’81 in Kaiserslautern gedreht wurde, ist auf jeden Fall auch ein sehenswertes Zeitdokument. Dabei wird’s zudem schön dramatisch zwischen Unfällen, Lebensrettern und großen Lieben. Zu besichtigen am kommenden Mittwoch ab 19.30 Uhr im Kasino der Lauterer Kammgarn. Weitere Infos im Netz auf der Seite www.kammgarn.de.

Eine heimische Neo-Soul-Band namens Rooftop Apartment tritt an diesem Freitag ab 20 Uhr im Salon Schmitt in Kaiserslauterns Pirmasenserstraße auf. Mit einen erfrischenden Mix aus Soul und Hip-Hop. Karten im Netz auf www.salon-schmitts.de und an der Abendkasse.

Konkurrenz gibt’s am 24. Februar ab 20 Uhr im Cotton Club der Lauterer Kammgarn. Mit Vollgasrock der Band Ohrenfeindt und ihrem vielsagenden Programm „Krawallgeigensymphonie“. Dieses Konzert ist wohl eher nichts für zarte Seelchen.

Jazz in der Scheune

Am Freitag, 20 Uhr, ist die Leiningerland-Jazzband zu Gast in der Festscheune Stetten. „Wir haben erstmals eine sensationelle Besetzung mit zwei Harmonieinstrumenten ohne Bläser“, kündigt das Ensemble an. Es spielen Markus Krämer (Gitarre), Alexander Schindler (Piano), Thomas Bugert (Kontrabass) und Uwe Martin auf dem Schlagzeug.

Eher schräg und morbide dürfte es am Samstag ab 16 Uhr im Rahmen von Thomas Brenners aktuellem Kunstprojekt auf dem Lauterer Hauptfriedhof zugehen. Dann kommen die Schauspieler Eleonore Hochmuth und Manfred Menzel – immerhin in Sensemann-Kostümen – und mit Texten sowie Gesang zum Thema Tod, Teufel und Vergänglichkeit. Der Eintritt ist frei.

Für Samstag, 19 Uhr, lädt das Westpfälzische Sinfonieorchester des Musikvereins Kusel zu ihrem Konzert in der Fritz-Wunderlich-Halle ein. Es ist der Nachholtermin für einen abgeblasenen Auftritt im Herbst, als der Großteil der Musiker im Krankenbett lag.

Krümmer jammt

Die Mädels und Jungs des Kulturraums Krümmer in der Lauterer Bismarckstraße laden für 25. Februar ab 17 Uhr zur großen Jam-Session ein. Mit jeder Menge junger und sicher auch mit zwei, drei älteren Vertretern der freien Musikszene. Na, das kann doch interessant werden! Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Bei dieser Gelegenheit und am 27. Februar zwischen 19 und 21 Uhr kann man sich außerdem die sehenswerte Ausstellung mit Werken von David Volkmer im Krümmer anschauen.

Eine AC/DC-Coverband mit dem Namen We Salute You beschallt am Samstag ab 20.30 Uhr das Ramsteiner Congress Center. Karten unter Telefon 06371 592-220 oder per E-Mail an ccr@ramstein.de. Auf der Hinfahrt kann man sich ja schon mal „Highway to Hell“ anhören. Ebenfalls im Kongresszentrum gibt’s am Sonntag ab 17 Uhr ein Liedprogramm mit dem Titel „Wir lieben Brahms“, der Sopranistin Daniela Grundmann und der Pianistin Brigitte Becker. Nebenbei reden die beiden Frauen noch über das Künstlersein in unserer Gesellschaft oder „das knappe Gut Aufmerksamkeit“.

Am 25. Februar wird um 11 Uhr morgens im Lauterer Theodor-Zink-Stadtmuseum die Ausstellung „Die Pfalz auf alten Karten“ eröffnet. Gezeigt werden rund 100 historische Landkarten aus der Sammlung Grimm. Das Spektrum reicht von der Renaissance bis ins Industriezeitalter. So kann man sich die Pfalz im bunten Wechsel der Jahrhunderte betrachten.

Klettern zu Metallica

Die Metallica-Coverband My Tallica kommt am Samstag ab 20 Uhr in die Kammgarn nach Kaiserslautern. Natürlich inklusive der Hits „Orion“, „Master of Puppets“ oder „Fade to Black“. Ohrenstöpsel könnten kein Fehler sein! Weiter geht’s in der Kammgarn am 2. März ab 20 Uhr. Zu Gast ist dann der Kabarettist Matthias Deutschmann mit seinem Programm „Mephisto Consulting“. Hochklassige Unterhaltung und spitze Pointen sind garantiert.

Im Kulturtreff AmWebEnd in der Lauterer Richard-Wagner-Straße gibt’s wieder eine Ausstellungseröffnung. Am 2. März ab 20 Uhr läuft die Schau mit dem Künstler Oliver Breitenbruch. Zu sehen sind farbstarke Bilder zwischen Pop Art und Graffiti.

Wenn die Kinder zu Hause mal wieder die Wohnung auf den Kopf stellen, wären Väter und Mütter mit einem Besuch der Kletterhalle „Rock Town“ in der Lauterer Kantstraße 38 nicht schlecht beraten. Kletterschuhe gibt’s zu leihen. Anwesende Klettercracks sind gerne bereit, Kinder in diese Sportart einzuführen. Infos zu Öffnungszeiten und Modalitäten im Netz auf der Seite www.rocktown.eu oder unter Telefon 0631 89290850.

Viel Spaß.