Die Ausgehregelung des Landes für beeinträchtigte Menschen in der Corona-Zeit sorgt weiter für Unmut. Die Lebenshilfe Westpfalz hält sie weiterhin für rechtlich nicht hinnehmbar. Nach der inklusiven Gruppe im Nordbahnhof macht ein weiteres Beispiel deutlich, welche schwierigen Folgen sie für die Menschen hat.

Wir sind in der Außenwohngruppe eines Wohnheims der Lebenshilfe Westpfalz für beeinträchtigte Menschen in Mackenbach (Kreis Kaiserslautern). Vier Menschen mit geistiger Behinderung leben hier, darunter Silke und Petra. Von der Heimleitung haben sie am Montag Masken und Einweghandschuhe bekommen - und dann noch eine folgenschwere Mitteilung.

Die Verordnung des rheinland-pfälzischen Sozial- und Gesundheitsministeriums für ihr Leben in Einrichtungen der Behindertenhilfe schiebt ihren Fahrten von Mackenbach nach Weilerbach mit einem öffentlichen Verkehrsmittel, die sie für ihr Leben gerne machen, einen Riegel vor.

Die Verordnung besagt nämlich, dass sie im Gegensatz zu den beeinträchtigten Bewohnern der inklusiven Wohngruppe im Kaiserslauterer Nordbahnhof zwar ihr Haus verlassen können, weil sie nicht über einen hinreichend großen Außenbereich verfügen, sich aber nur „im nahen Umkreis“ ihrer Einrichtung bewegen können. Und da gehört Weilerbach nicht dazu.

Tränen sind geflossen

Der geschäftsführende Vorstand der Lebenshilfe Westpfalz, David Lyle, spricht von Tränen, die geflossen sind, als die Betroffenen von der Verordnung erfuhren, die nunmehr ihr Leben in der Corona-Zeit einschränkt. Sie hätten sich gefreut, wieder nach Weilerbach zum Einkaufen fahren zu können, jetzt, da die Situation gelockert wurde und die Läden aufmachen konnten.

Die Entscheidung stößt bei den Bewohnern der Außenwohngruppe in Mackenbach auf völliges Unverständnis, schildert Lyle die Situation. Sie beklagten, dass für viele Menschen die Einschränkungen gelockert worden wären, für sie aber nicht, schildert Lyle Niedergeschlagenheit und Enttäuschung vor Ort. Die Fahrt zum Einkaufen nach Weilerbach sei ein wichtiger Faktor in ihrem Alltagsleben.

Eine inhaltliche Veränderung der Landesverordnung ist noch nicht absehbar. Weder für die Wohngruppe im Nordbahnhof, noch für die Außenwohngruppe in Mackenbach. Initiativen, eine Veränderung anzustoßen, sind aber nach RHEINPFALZ-Informationen hinter den Kulissen im Gange.

Der Geschäftsführer der Lebenshilfe hat mit allen Bewohnern in der Wohngruppe in Mackenbach gesprochen. „Ich habe ihnen zugesichert, kurzfristig eine vernünftige Lösung zu finden, ein Mindestmaß an Ausgang zu ermöglichen, zu dem auch der Einkauf in Weilerbach gehört. Auch wenn Weilerbach nicht zur nahen Umgebung gehört und ich damit gegebenenfalls gegen eine Vorschrift verstoße“, sagte er. Alles andere sei auch rechtlich nicht vertretbar.

Lyle appelliert

Lyle appelliert an die rheinland-pfälzische Sozial- und Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler, nicht länger zu warten und die Klauseln in der Verordnung zu öffnen. „Einen Menschen mit Gewalt zurückzuhalten, ist mit der Verordnung allein definitiv nicht umsetzbar. Auch wenn ich Respekt vor der Arbeit der Politik habe“, findet Lyle.

Bätzing-Lichtenthäler hatte der RHEINPFALZ diese Woche gesagt, sie wolle die Situation beobachten und prüfen, „ob und inwieweit Anpassungs- und Ergänzungsbedarf besteht“.