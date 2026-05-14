Mächtig was los ist veranstaltungsmäßig im Wonnemonat Mai. Auch wenn sich dieser gerade etwas unterkühlt zeigen sollte. Doch ist Besserung in Sicht.

Die Freilichtspiele Katzweiler, das tolle Amateurtheater eingangs des Lautertals, bietet einen Tag der offenen Tür. Der Verein mit seinen rund 300 Mitgliedern hat ein sehr sympathisches Motto: „Jedes Vereinsmitglied ist gleich, egal, ob es auf oder hinter der Bühne mitarbeitet.“ Also ist hier Teamarbeit angesagt. Außerdem finden dort viele Kinder und Jugendliche Selbstbestätigung. Warum also nicht einfach mal hinfahren am 17. Mai zwischen 11 und 16 Uhr. Und vielleicht gleich noch ein paar Teens und/oder Knirpse aus ihren Zimmern zerren und mitnehmen. Infos, Spiel und Spaß für Groß und Klein werden geboten, dazu eine Ausstellung zum 75-jährigen Bestehen und – Flammkuchen!

Wer auf den zwar einfachen, aber ehrlichen Rock von AC/DC steht, kann sich am 15. Mai, 20 Uhr, im Cotton Club der Lautrer Kammgarn entsprechend abkochen lassen. Die Gruppe Hole full of Love spielt ein AC/DC-Tributekonzert, vornehmlich mit Titeln der 1970er. Karten bei Thalia oder unter www.kammgarn.de.

In Lautern läuft gerade die „Seniorenwoche“. In deren Rahmen gibt’s Lesungen, etwa von der tollen Renate Demuth, Swing, Jazz, Chormusik und anderes mehr. Auf Bühnen am Stiftsplatz, in der Stiftskirche, am und im K in Lautern oder im Union-Kino. Das komplette Programm liegt in der Stadt aus und ist unter www.senekl.de zu haben.

Es gibt ja tatsächlich eine Hot-Chocolate-Coverband. Und die tritt mit ihrem 1970er- und 1980er-Pop am 15. Mai ab 20.30 Uhr im Lautrer Musikclub Irish House an der Eselsfürth auf. Am 16. Mai gibt’s dort dann Journey-Covers mit der Combo Journey Experience. Karten jeweils an der Abendkasse.

Im Kuseler Kulturzentrum Kinett tritt am 15. Mai, 20 Uhr, die britische Indie-Pop-Band Penny Arcade auf. Dass die Iren nicht nur Folk, sondern auch Pop draufhaben, beweist am 16. Mai die Gruppe The Love Buzz aus Cork. Karten über www.kinett-kusel.de.

The BossHoss kommen zum CCR-Jubiläum nach Ramstein. Foto: Pascal Bünning/frei

Die siebenköpfige Berliner Pop- und Countryband The BossHoss lässt’s am 16. Mai, 19.30 Uhr, für das Ramsteiner Congress Center, kurz CCR, krachen. Mit Cowboyhüten wahrscheinlich und ohne rote MAGA-Kappen. Das Konzert findet im Rahmen der Veranstaltung „40 Jahre CCR“ im Freizeitbad Azur statt. Karten über 06371 592220.

In der ehemaligen Odernbacher Synagoge in der Kirchhofstraße 19 gibt’s am 16. Mai um 18 Uhr ein literarisch-musikalisches Programm mit Balladen und Gedichten namens „Zeit für die Zeit“ vom Ensemble Wortspieler. Der Eintritt ist frei, bitte anmelden über 0170 9078934.

Madeleine Giese und Rainer Furch laden wieder zu ihrem „Lesespaziergang“ ein. Am 16. Mai, 19 Uhr, ins Karlstal. Treffpunkt ist der Parkplatz an der Klug’schen Mühle. Dabei wird’s dramatisch-schaurig-schön per Erzählungen und Sagen sowie mit Balladen und Moritaten. Voranmeldungen über www.pfalzshow.de/lesespaziergang.

Laden mal wieder zum Lesespaziergang ein: Madeline Giese und Rainer Furch, zusammen das Duo Wortlaut. Foto: BV Pfalz/oho

Ein weiteres „Friedenskonzert“ läuft am 16. Mai ab 17 Uhr in der Protestantischen Kirche in Lautern-Erfenbach. Per Sopran und auf Horn und Orgel wird unter anderem die Uraufführung von „Dona nobis pacem“ intoniert. Der Eintritt ist frei.

Eine Instrumentenmeile, Kinderschminken, Bastelaktionen und vieles andere mehr umfasst das Kinderfest „Fun & Action“, das am 16. Mai zwischen 10 und 16 Uhr in der Lauterer Innenstadt angesagt ist.

Dass ein Flohmarkt im Hof des Lauterer Kulturclubs Salon Schmitt in der Pirmasenser Straße 32 ein bisschen anders als gewöhnlich abläuft, kann man sich vorstellen. Am 16. Mai zwischen 10 und 14 Uhr einfach mal vorbeischauen.

Infos und Wissenswertes rund um die Alzheimer-Krankheit kann man am 16. Mai um 15 Uhr im 42kaiserslautern in der Eisenbahnstraße 42 bekommen. In der Reihe „LIFEum3“ spricht der Wissenschaftler Stefan Kins. Der Eintritt ist frei, alle Interessierten sind herzlich willkommen!

Eine weitere Veranstaltung bezüglich des neu erschienenen Bandes „Soundtrack einer Stadt“ rund um die Lauterer Musikszene von 1960 bis 1990 läuft am 16. Mai, 20 Uhr, im Salon Schmitt. Karten über 0631 365-4019.

Auf der Bühne im Lauterer Volkspark tritt am 17. Mai um 15 Uhr die Blaskapelle Saaramanka auf. Mit einem musikalischen Brückenschlag zwischen Saarland und Pfalz. Was vielleicht leichter ist als der Brückenschlag zwischen Westpfalz und Vorderpfalz. Auch hier gilt: Der Spaß ist kostenlos.

„Stars von morgen“ heißt es wieder im Lautrer SWR-Studio am 17. Mai ab 17 Uhr. Preisträgerinnen und Preisträger von „Jugend musiziert“ bieten ein klassisches Programm per Sopran sowie auf Harfe, Violoncello, Klarinette oder Violine. Karten über 0631-78329.

Am Sonntag ist ja der Internationale Museumstag. Und was da auf keinen Fall fehlen darf, ist natürlich das sagenhafte und weltberühmte Erfenbacher Bachbahnmuseum in der Siegelbacher Straße 113. Am 17. Mai ab 11 Uhr und inklusive selbst zusammen gerührtem Bachbahnbier. Kost nix.

Am 20. Mai, 19 Uhr, geht’s im Foyer des Gebäudes 42 der Lauterer Uni los: mit der faszinierenden Ausstellung „Astrofotografie“. Da kann man dann die irdische Schwere beim Anblick funkelnder Sternenhaufen und ferner Galaxien mal kurz abwerfen. Danach ist die detaillierte Schau in den Kosmos werktags von 8 bis 20 Uhr zu sehen.

In der Reihe „Wednesday Jazz & Blues“ tritt am 19. Mai, 19.30 Uhr, die Palatina Washboard Jassband in der Lauterer Friedenskapelle auf. Mit Musik im New-Orleans- und Ragtime-Stil. Rhythmusbetonte „Dicke-Backe-Mussik“ also. Karten über www.friedenskapelle-kl.de.

Mädels und neuerdings ja auch Jungs leiden gerne mal unter Schönheitsdruck oder Selfcare-Stress. Von den Mühen um die Work-Life-Balance ganz zu schweigen. Diesen und ähnlichen Themen nimmt sich die Komödiantin Negah Amiri auf intelligente Art und Weise am 20. Mai, 20 Uhr, in der Schreinerei der Kammgarn Kaiserslautern an. So und jetzt: Viel Spaß und runter vom Sofa!