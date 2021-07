Gleich mehrfach wurde die Polizei am Donnerstag darüber informiert, dass Tiere rund um Otterberg ausgebüxt seien. Den Anfang machte eine Schafherde, die sich am Vormittag auf die Landstraße nach Schneckenhausen begeben hatte. Rund 20 Tiere meldeten Verkehrsteilnehmer den Beamten. Als eine Streife vor Ort eintraf, hatte der Halter seine Tiere allerdings bereits wieder zurück auf ihre Weide getrieben. Am Nachmittag jedoch wiederholten die Schafe ihren Ausflug, konnten aber wiederum zurückgetrieben werden.

Auch Ziegen wollen raus

Nachmittags befreiten sich dann drei Ziegen aus ihrem zwischen Otterberg und Mehlingen gelegenen Gehege. Eines der Tiere konnte wieder eingefangen werden, die beiden anderen flüchteten in einen Wald. Der Eigentümer suchte nach ihnen. Vorsichtshalber informierte er die Polizei, für den Fall, dass bei den Beamten Hinweise zum Verbleib der Ziegen eingehen würden. Am Freitagvormittag dann die Entwarnung: Alle Ziegen sind wohlbehalten zurück. Der Tierhalter hatte die beiden Ausreißer ausfindig gemacht und auf die Weide zurückgebracht.