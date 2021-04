In der rund einjährigen Corona-Zeit ist am Freitag eine neue Ära in Kaiserslautern angebrochen: Eine nächtliche Ausgangssperre verbietet es, zwischen 21 und 5 Uhr das Haus zu verlassen. Und tatsächlich waren die Straßen in der Stadt leer gefegt, Ordnungsamt und Polizei hatten so gut wie nichts zu tun.

Die Uhr tickt. Es ist zehn vor neun. Der Blick schweift über den im Dunkeln liegenden Stiftsplatz: Dort hinten huscht eine Person am Hotel Saks vorbei Richtung Spittelstraße, ein Radfahrer kurvt unentschlossen übers Pflaster, als könne er sich nicht entscheiden, ob er die Deadline 21 Uhr ernst nehmen soll oder nicht.

Denn wer keinen triftigen Grund hat, darf sich nach 21 Uhr nicht mehr draußen bewegen. Als triftig gilt zum Beispiel die Ausübung der Arbeit sowie der Arbeitsweg, ein medizinischer Notfall, die Versorgung von Pflegebedürftigen oder der Besuch von Lebensgefährten. Joggen zählt nicht dazu, Gassi-Gehen mit dem Hund schon. Pizza aus dem Restaurant holen nicht, Pizza liefern lassen schon.

Die letzten Einkäufer stehen vor verschlossener Supermarkttür

Die junge Frau, die flotten Schrittes auf den Eingang des Rewe-Marktes zustrebt, stoppt abrupt kurz davor. Ausgebremst von der Tür, die sich nicht öffnen will. Und dem Aushang „Schließung bereits um 21 Uhr“. Ihr Blick auf die Uhr bestätigt: Es ist 20.52 Uhr. Irritiert tritt sie den Rückzug an. Hat sie nicht von der Ausgangssperre gewusst? „Doch“, erwidert sie. „Aber ich wollte vorher noch schnell etwas einkaufen.“ Achselzuckend zieht sie von dannen. Nichts anderes bleibt auch einem Mann auf dem E-Scooter und einem Radfahrer, die unverrichteter Dinge abdrehen.

Jene Geschäfte, die seit der vorangegangenen Allgemeinverfügung überhaupt noch offen haben dürfen, wie Supermärkte, müssen nun spätestens um 21 Uhr ihre Pforten geschlossen haben. Vorsichtshalber hat das Rewe-Personal schon etwas früher dicht gemacht, wohl um den Kunden und vielleicht auch sich selbst ein paar Minuten Luft zu verschaffen.

Der lauten Willkommensfreude folgt der schnelle Abgang

Von der Marktstraße dringt Gegröle herüber. Mit schwerem Schlag der Glocken wird es vom Turm der Stiftskirche übertönt. Jetzt wird es ernst: 21 Uhr. Vor der Adler-Apotheke angekommen ist der Quell des Lärms nicht mehr auszumachen. Am Ende der Straße verschwinden ein paar Gestalten aus dem Blickfeld. „Hey! Hast die Altstadt gefunden?“, tönt es laut von rechts. Eine junge Frau mit Flasche in der Hand – „Da ist kein Alkohol drin!“ lässt sie ungefragt wissen – empfängt einen Mann, der vom Stiftsplatz auf sie zuläuft. „Ja, wir müssen nach Hause“, nickt jener zustimmend, gefolgt von einem halb gesungenen „Satanism!“ und verschwindet tänzelnd mit erhobenen Armen in die Schillerstraße, während seine Bekannte in die andere Richtung abzieht.

Es wird immer ruhiger in den Straßen. Ob vor der Mall mehr los ist? Vielleicht ist dort ja die gemeinsame Streife des Ordnungsamtes und der Polizei. Denn die soll laut Auskunft der beiden Pressestellen heute Abend unterwegs sein, allerdings auch nicht in größerer Stärke als an anderen Freitagabenden, hieß es.

Ein Studentenpärchen aus dem Ausland ist unwissend

Doch das einzige, was sich dort bewegt, sind die regelmäßig vorbeifahrenden Busse. Ein junges Pärchen kommt Richtung Fruchthalle gelaufen. Wie, Ausgangssperre? „Ab wann?“ Die beiden sind zum Auslandsstudium in Kaiserslautern und haben von der Corona-Maßnahme nichts gewusst. „Wir wollten etwas zu essen kaufen“, berichtet er. Für die Information, dass sie jetzt – mittlerweile ist es 21.30 Uhr – weder im Supermarkt noch im Imbiss Glück haben werden, bedanken sie sich höflich. Und marschieren mit leerem Magen zurück ins Unigebiet.

Zwei Taxifahrer plaudern an ihre Wagen gelehnt. Nein, ein großes Geschäft werden sie wohl heute Abend nicht mehr machen, sind sie sich einig. „Sogar die SVG-Tankstelle ist zu“, eine Stunde früher als normal, meint der dritte, der gerade heranfährt: Heinz Altenkirch, Aufsichtsrat der Taxi GmbH. „Den Taxibetrieb halten wir aufrecht, um Leute, die arbeiten müssen, nicht im Regen stehen zu lassen“, betont er. Und lässt sich von der Zentrale durchgeben, dass 16 bis 17 Taxis noch angemeldet seien. Rund 80 Euro Umsatz habe er heute gemacht, „vor Corona war es das Doppelte bis Dreifache“. Hat einer der drei Fahrer vielleicht eine Streife gesehen? „Ja, genau hier“, sagt Altenkirch, „aber vor 21 Uhr“.

Die Polizei ahndet fünf Verstöße in der Nacht

Die Steinstraße ist noch einen Versuch wert. Aber auch dort, wo sich in normalen Zeiten die Partygänger tummeln, herrscht absolute Stille. Dann muss halt das Ordnungsamt selbst verraten, wo es unterwegs ist. „Die Streife macht gerade Pause“, verrät der Herr am Telefon. Demnächst gehe es weiter. Doch den genauen Marschplan oder die Einsatzstärke dürfe er nicht verraten. Besondere Vorkommnisse habe es bislang nicht gegeben. Das berichtet auch die Polizei am folgenden Tag. „Fünf Verstöße wurden mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige geahndet.“

Dass in der Nacht noch der Bär steppen wird, danach sieht es auch in der Altstadt gegen 22 Uhr nicht aus. Langsam kriecht die Kälte in die Knochen. Der Großteil der Menschen befolgt die Ausgangssperre offenbar. Und den anderen ist es wohl zu kalt hier draußen.