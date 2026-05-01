Bei einer Schlägerei im Bereich Eselsfürth ist ein 37 Jahre alter Mann am Mittwochabend am Auge verletzt worden. Nach Angaben der Polizei gerieten zwei Männer gegen 19 Uhr in Streit und gingen aufeinander los. Der 50-Jährige schlug dem Jüngeren mit einer Flasche auf den Kopf, die zersplitterte.

Der Rettungsdienst behandelte den Verletzten. Die Polizei sprach gegen den 50-Jährigen einen Platzverweis aus, dem er nachkam. Gegen ihn ermitteln die Beamten jetzt wegen Körperverletzung.